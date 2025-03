El Gobierno provincial otorgó microcréditos por casi $32 millones

Este jueves el gobernador, Osvaldo Jaldo, presidió la entrega de microcréditos y equipamiento para emprendedores y artesanos, en un acto que se llevó a cabo con una inversión total de $32.317.000. Este apoyo, destinado a 156 emprendedores y 10 familias, busca potenciar el desarrollo de actividades económicas en diversas localidades de la provincia, fortaleciendo la economía social y solidaria.

Durante el evento, se entregaron órdenes de pago por un total de $18.420.000 a emprendedores de toda la provincia, mientras que $13.897.000 fueron asignados para la compra de equipamiento esencial para las familias beneficiarias. La iniciativa es parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Tucumán a través de la Secretaría de Articulación Territorial y Desarrollo Local, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

El programa, que integra esfuerzos entre organismos estatales, gobiernos locales, el Consorcio de Gestión de Microcrédito y diversas Organizaciones de la Sociedad Civil, tiene como objetivo fomentar el trabajo y generar condiciones para que los emprendedores puedan consolidar sus proyectos. Durante su intervención, el Gobernador expresó su satisfacción por los avances logrados, destacando que esta acción llega a más de 25 localidades del interior tucumano.

“Estamos beneficiando a más de 25 localidades del interior tucumano, y hablamos de casi 32 millones de pesos”, comentó Jaldo, quien reafirmó su compromiso con el desarrollo del sector emprendedor. “Vemos lo que está pasando en el país y lo primero que se dice es que ‘no hay plata’. Pero en Tucumán no nos quedamos con los brazos cruzados”, agregó, a la vez que destacó el esfuerzo continuo del gobierno local para mantener las finanzas en orden y seguir ofreciendo servicios clave como salud, educación y seguridad.

El jefe del Ejecutivo provincial enfatizó: “Debemos cuidar a la provincia. Lo que nosotros no hagamos por Tucumán, no lo va a hacer nadie. Y eso lo venimos demostrando con hechos concretos: con finanzas en orden, presupuestos en orden, dando servicios en salud, educación, seguridad, construyendo viviendas. Llevamos un año y seis meses de Gobierno y no nos detenemos”.

El gobernador, además, destacó la labor de los emprendedores, indicando que “Son dignos de imitar”, y agregó: “Estos microcréditos y herramientas son muy importantes porque demuestran que hay tucumanos y tucumanas que se quieren superar constantemente, que quieren incrementar su producción”.

En la oportunidad, el mandatario anunció una nueva inversión de más de $60 millones para los emprendedores en los primeros meses de 2025.

“Nadie duda es que este es un Gobierno solidario, que escucha, que sale a la calle y que sabe administrar y que a los sus recursos los invierte donde los debe invertir. Por eso vamos a seguir trabajando en los microcréditos”, finalizó Jaldo.

Por su parte, Federico Masso, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, resaltó la importancia de este programa, especialmente en un contexto económico desafiante. En 2025, el gobierno provincial realizará seis entregas de microcréditos, cada dos meses, comenzando con la reciente distribución que benefició a 53 emprendedores primerizos y 103 que renovaron sus préstamos. Además, se destinaron $13.900.000 para proporcionar elementos necesarios para los emprendimientos de las 10 familias seleccionadas.

“Valoramos mucho este programa. Nos enorgullece que tengamos esta cantidad de emprendedores que vienen trabajando fuerte con nosotros y que a su vez nosotros somos esa rueda de auxilio que ellas necesitan para seguir progresando”, señaló Masso.

El ministro, además, resaltó la importancia de seguir apoyando a aquellos emprendedores que ya han crecido, pero que aún necesitan un impulso adicional: “Al margen de ir abriendo el programa a tantos tucumanos que necesitan por primera vez, no debemos descuidar a los emprendedores que van necesitando otro empujoncito para poder cumplir la dimensión que puede tomar su microemprendimiento”, agregó.

Acceso a los microcréditos

El programa de microcréditos está abierto a todos los tucumanos interesados en acceder a esta valiosa ayuda. En esa línea, Masso invitó a la comunidad a acercarse a la Dirección de Economía Social, ubicada en el predio Ferial Norte frente a la terminal vieja, los viernes de 9 a 12, para obtener información sobre los requisitos. También recordó que los habitantes del interior pueden dirigirse a las 93 comunas o 18 municipios donde se brindará la información necesaria para facilitar el acceso a estos recursos.

Estuvieron también presentes en el acto la secretaria de Articulación Territorial y Desarrollo Local, Josefina Zárate; el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; el diputado Agustín Fernández; la fiscal de estado, Gilda Pedicone de Valls; el intendente de Trancas, Antonio Moreno; los legisladores Roque Argañaraz, Roberto Moreno, Alberto Olea, Geronimo Vargas Aignasse, delegados comunales; el director de Economía Social y Solidaria, Marcelo Romero; la subdirectora de Gestión de Microcréditos, Marisa Fernández, además de autoridades del Consorcio de Microcrédito, técnicos territoriales y emprendedores beneficiados.