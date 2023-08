El Banco Central mantiene alto el ritmo de devaluación y Economía apuesta a la calma post PASO

El Banco Central aplicó este martes una devaluación de 0,4% sobre la cotización del dólar oficial que quedó en $ 296,52, confirmando la aceleración del crawling peg y bajo la esperanza que pasado el proceso electoral el “blue” pierda fuerza y se produzca la reducción de la brecha que reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La depreciación de este martes equivale a una devaluación mensual de 11,5% mensual, muy por encima del 7% que se venía repitiendo hasta julio.

Este nuevo ritmo se extiende desde el anuncio del acuerdo con el organismo y ya se convirtió en tendencia firme, a falta de tres ruedas para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo domingo.

Este salto devaluatorio del dólar oficial coincide con la intranquilidad del mercado previo al acto electoral y es una apuesta a recoger los frutos la próxima semana.

Banco Central

Tanto en Economía como en el BCRA insisten en que el panorama será otro desde el lunes y confiados en que el oficialismo hará una buena elección esperan la baja del “blue” que corrija la actual brecha de 103%.

Por otra parte, aguardan que en las próximas horas el FMI confirme la fecha en que el Board se reunirá para tratar el caso argentino.

Massa anticipó que sería entre el 17 y el 21 de agosto, con lo cual la convocatoria debiera ser comunicada en breve.

De esa reunión depende el giro de US$ 7.500 millones, una de las apuestas del todo el equipo económico para contener la cotización de la divisa en todas sus variantes.

El comportamiento del dólar

Mientras tanto, el mercado financiero aprovecha la coyuntura con la reactivación de los arbitrajes entre cotizaciones.

Al abrirse las operaciones el dólar informal en la City saltó $ 5 y llegó a los $ 600, pero inmediatamente “manos amigas” estimularon la oferta para que el valor caiga hasta los $ 592 y sobre el final volvió a empinarse hasta los $ 598.

Por su parte, los dólares financieros siguieron en alza, con el MEP en $ 525,69 y el Contado con Liquidación en $ 600,08.

Si bien el Gobierno impuso algunas limitaciones para frenar “el rulo” financiero, con estos valores recuperó atractivo la compra de dólar MEP y la posterior venta en el mercado informal, “pasamanos” que a estos precios deja una ganancia aproximada de $ 60 por billete.

En el mercado de cambios formal, el Banco Central vendió US$ 21 millones. Desde esta semana la autoridad monetaria dejó de informar el desglose entre operaciones en dólares y yuanes.

Por su parte, el dólar agro aportó US$ 85 millones y la liquidación por esta vía asciende a US$ 1.830 millones, muy cerca del objetivo de US$ 2.000 millones que se planteó a su lanzamiento. Cabe recordar que este dólar especial tiene vigencia hasta el 31 de agosto y excluye a las exportaciones de soja.

Balanza negativa en turismo

Pese a que el Gobierno estableció un tipo de cambio diferenciado para los gastos en el exterior y permitió liquidar a la cotización MEP las compras de turistas en el país mediante tarjetas, la balanza de turismo arrojó un saldo negativo de US$ 748 millones durante el primer semestre del año, según se desprende de datos informados por el INDEC.

Los impuestos que forman la cotización del dólar “Turista” –para gastos menores a US$ 300- (cerró en la víspera a $ 518,91) y del dólar Qatar -para gastos superiores a US$ 300- (cerró a $ 593,04) no lograron revertir la tendencia y aún son más los dólares que salen que los que entran por el turismo.

No obstante, cabe apuntar que este registro oficial no capta el comercio minorista que se da en ciudades de frontera y en especial las transacciones informales de los turistas que llegan al país y encuentran un mejor tipo de cambio en el mercado informal.

La multiplicó por 10

Cerca del mediodía de este martes cuando la cotización informal llegó a $ 600, representó que el gobierno de Alberto Fernández multiplicó por 10 su cotización a lo largo de lo que va del mandato.

Alberto Fernández. Foto: Federico Lopez Claro

Cuando a mediados de 2019 se produjo la corrida post PASO, Fernández consideró que la cotización adecuada del dólar era $ 60. Cuatro años después y tras incrementar la deuda en US$ 70.000 millones, la cotización informal aumentó 900%.

Massa, autocrítico

En tanto, el ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, realizó una autocrítica acerca de su gestión sobre la inflación.

“Estamos en deuda porque no tuvimos la capacidad de poder resolver el problema macroeconómico de la inflación agravado por la sequía, pero también porque en pandemia elegimos cuidar empleo y no mejorar ingresos”, dijo Massa en un acto en la provincia de Santa Fe.