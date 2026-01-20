El Banco Central compró U$S21 millones

La rueda cambiaria de hoy fue de escaso volumen, apenas U$S190 millones, debido a que las operaciones se vieron restringidas por el feriado en los Estados Unidos, donde se conmemoró el Día de Martin Luther King.

De esta forma, las reservas se ubicaron en U$S 44.808 millones y subieron U$S201 millones.

En este contexto, la cotización del dólar se mantuvo estable. El oficial subió solo $5 a $1.420 para la compra y $1.460 para la venta. El mayorista quedó en $1.426 y $1.435, mientras que para los minoristas el precio se ubicó en $1.415 y $1.465. El “blue” se mantuvo en $1.485 y $1.505; en Córdoba terminó en $1.521.

Por otro lado, el gobierno formalizó hoy un nuevo crédito con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$400 millones que en lo formal está destinado a mejorar el sistema eléctrico, pero que en lo práctico mejora las reservas internacionales.

La medida se oficializó a través del Decreto 23/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Esta operación hay que enmarcarla dentro de los continuos anuncios sobre créditos cedidos por organismos multilaterales, que arman un mecanismo de “roll over” similar al que se produce con el sector privado.