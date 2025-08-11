¿Cuánto vale el anillo con el que Cristiano Ronaldo le propuso matrimonio a Georgina Rodríguez?

La noticia del compromiso entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ha dado la vuelta al mundo, pero no solo por el paso que darán como pareja, sino por el impresionante anillo que la modelo mostró en sus redes sociales. La pieza, descrita por expertos como “digna de Liz Taylor”, no solo destaca por su tamaño, sino también por su valor millonario.

Un diamante central de talla oval y dimensiones extraordinarias

En la fotografía publicada por Georgina, el protagonista absoluto es un diamante de talla oval que ocupa gran parte de su dedo anular. Según especialistas en joyería consultados por HOLA, la piedra central tendría entre 40 y 45 quilates, con un tamaño cercano a los dos centímetros de longitud. A ambos lados, el anillo luce diamantes más pequeños de talla triángulo que complementan la pieza y elevan su exclusividad.

Un valor que rompe récords

De acuerdo con el joyero Iñaki Torres, el diamante central tiene un precio estimado de no menos de seis millones de euros, aunque dependiendo de su pureza y procedencia, podría alcanzar entre 20 y 25 millones de euros. Este rango supera incluso el valor del famoso anillo de compromiso de Liz Taylor, considerado hasta ahora uno de los más caros de la historia.

Otros expertos consultados estiman que, en una tasación más conservadora, el anillo podría rondar los 10 a 12 millones de euros, sumando además el valor de los diamantes laterales y el trabajo artesanal de la montura.

Una joya para la historia

El diseño y las dimensiones de esta pieza no solo la convierten en un símbolo de amor, sino en una inversión de altísimo nivel. Por su rareza, peso en quilates y pureza, este anillo podría entrar en el selecto grupo de las joyas más valiosas del mundo.

Con este gesto, Cristiano Ronaldo no solo ha sellado su compromiso con Georgina Rodríguez, sino que también ha marcado un nuevo hito en el universo del lujo y la alta joyería.