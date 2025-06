Cuánto se queda ARCA del premio del ganador de Gran Hermano 2025

A medida que se acerca la final de Gran Hermano 2025, las especulaciones no solo giran en torno a quién se llevará el premio mayor, sino también a cuánto del premio realmente llegará a manos del ganador.

Con la transici√≥n de la AFIP a la nueva agencia tributaria llamada ARCA (Agencia de Recaudaci√≥n de la Confederaci√≥n Argentina), muchos se preguntan: ¬Ņquien gane el reality deber√° pagar impuestos por el premio recibido?

Los finalistas de Gran Hermano 2025.

¬ŅSe paga impuesto por ganar Gran Hermano Argentina?

En principio, existe en Argentina un tributo específico para premios: el Gravamen de emergencia a los premios ganados en juegos de sorteo (Ley 20.630). Esta norma impone un impuesto del 30% sobre los premios obtenidos en juegos de azar como loterías, rifas o apuestas deportivas. Sin embargo, este no aplica a concursos donde intervienen habilidades, como es el caso de Gran Hermano.

¬ŅPor qu√©? Porque a diferencia de los juegos de azar, donde el factor suerte es determinante, Gran Hermano se basa en estrategia, convivencia, popularidad y comportamiento social. Por eso, no se lo considera un sorteo ni una apuesta, lo que deja fuera al reality de este gravamen espec√≠fico.

¬ŅAplica el Impuesto a las Ganancias?

Otra posibilidad es el Impuesto a las Ganancias, si se considerara que el premio forma parte de una ‚Äúrenta habitual‚ÄĚ. Sin embargo, esto ya fue descartado en la edici√≥n anterior. En 2024, cuando Marcos Ginocchio se consagr√≥ como ganador, la entonces AFIP confirm√≥ que no correspond√≠a cobrar Ganancias, dado que el premio no era un ingreso recurrente, sino un hecho excepcional.

¬ŅY ahora con ARCA?

Aunque la AFIP ya no existe y sus funciones fueron absorbidas por ARCA, no ha habido cambios en la normativa vigente que afecten directamente este tipo de concursos. Por lo tanto, el ganador o ganadora de Gran Hermano 2025 no deber√° pagar impuestos sobre el premio, al menos bajo el marco legal actual.

Eso sí, hay un detalle clave: los premios están sujetos a las bases y condiciones que cada participante firma antes de ingresar a la casa. En ellas se especifican cuestiones legales, fiscales y administrativas que podrían afectar el monto final recibido, sobre todo en el caso de premios en especie, como casas o vehículos.

¬ŅQu√© pas√≥ con los premios en 2024?

La polémica en 2024 no fue por los impuestos, sino por el cumplimiento de lo prometido. Durante la cena con Santiago del Moro, se había asegurado que los tres finalistas recibirían una casa.

Sin embargo, con el correr de los meses se supo que los segundos y terceros puestos no obtuvieron lo prometido de forma inmediata, lo que generó malestar entre los seguidores del programa.

Entonces: ¬Ņqu√© pasa con el premio?

El premio del ganador de Gran Hermano 2025 no est√° alcanzado por el impuesto del 30% a premios de juegos de azar .

Tampoco debe pagar Impuesto a las Ganancias , seg√ļn el criterio aplicado en ediciones anteriores.

ARCA no ha modificado estas condiciones hasta el momento .

El monto final puede depender de lo estipulado en las bases y condiciones firmadas por los participantes.

Así, quien se consagre como nuevo campeón o campeona de Gran Hermano podrá disfrutar del premio sin tener que compartir una parte con el fisco, al menos por ahora.