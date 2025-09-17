Cuánto gana un médico becario del Garrahan y cómo es su contrato

Luego del resultado eleccionario en la provincia de Buenos Aires y de que el presidente Javier Milei presentara el proyecto de Presupuesto 2026, el clima social quedó tenso, profundizando el descontento general por los vetos del Ejecutivo, especialmente en contra de la ley de emergencia sanitaria en pediatría.

Cuánto gana una médica becaria del Garrahan y cómo es su contrato

Este miércoles, la oposición logró rechazar el veto a la medida, que contempla la recomposición salarial, asignación prioritaria de recursos y derogación de resoluciones que afectaban el esquema de becas.

En este marco, en redes sociales se comenzaron a viralizar recibos de sueldos del personal que trabaja en los distintos sectores del Hospital Garrahan, uno de las instituciones más afectadas y desde donde denuncian “vaciamiento” por parte del Estado. Muchos aseguran que los salarios que perciben están por debajo de la línea de la pobreza.

Cuánto gana un médico becario, por fuera de la relación de dependencia

Los médicos becarios en el Garrahan son muchísimos. Se desempeñan en distintas áreas y especialidades, pero trabajan sin relación de dependencia.

Cuánto ganan los médicos becarios en el Garrahan

Se trata de una relación laboral precaria, por la que, por ejemplo, no tienen aportes jubilatorios. Un representante gremial comentó que, en los últimos años, se les brindó la cobertura de Unión Personal pero, no obstante, la modalidad no implica contrato, por lo que quedan fuera de beneficios básicos.

Los becarios por lo general permanecen un año, con posibilidad de renovación.

Según el recibo que circuló en redes sociales, en donde se ve en detalle lo que cobran los becarios en el Garrahan -que dicho sea de paso, no se llama salario sino estipendio- suma un aproximado de $1.140.000.