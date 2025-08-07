Cuánto cuesta la impactante milanesa cubierta de macarrones con queso en Hupa Hamburguesas

Como su nombre lo indica, Hupa Hamburguesas nació con el objetivo de ofrecer hamburguesas, pero con el tiempo su carta se fue expandiendo y algunas de sus opciones más originales se hicieron súper populares.

Una de los debates gastronómicos más escuchados en nuestro país es si los fideos pueden o no ser guarnición. En muchos restaurantes recogieron el guante y ofrecen tallarines con queso como acompañamiento. Pero en Hupa fueron más allá: directamente, ponen los fideos arriba de la milanesa.

No obstante, no son fideos del montón ni hechos así nomás: son los típicos y tan conocidos macarrones con queso. ¿Es un montón o un sí rotundo?

Cuánto cuesta la milanesa cubierta de macarrones con queso

La Milanesa Mac & Cheese de Hupa es una de las tantas opciones que tienen, pero hay que destacar que cualquier milanesa que se elija presenta dos opciones de guarnición: papas fritas o mac & cheese.

Tanto la cubierta de deliciosos macarrones con suculento queso como todas las demás cuestan nada más que $15.000.

Los que prefieran jugársela por el fuerte de la casa -las hamburguesas- deben saber que tiene más de 20 alternativas para elegir entre las clásicas, de pollo, mexicanas, gourmet y otras.

Estas presentan también una importante variedad de precios: desde la más simple a $8.300 como las dobles o triples que varían entre los $14.000 y $18.000.

Hupa Hamburguesas tiene varias sucursales en CABA: Saavedra, Villa Crespo, San Andrés, Villa Del Parque, Monte Castro y Villa Urquiza.