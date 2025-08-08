Cuánto cuesta en Argentina el chocolate de MrBeast: Feastables

Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, lanzó Feastables en enero de 2022 con solo tres variedades: original, almendra y quinoa crunch. El éxito en Estados Unidos fue inmediato: más de un millón de barras vendidas en las primeras 72 horas, según Bloomberg. Esta situación se repitió en los diferentes países donde han llegado sus productos, que ahora también pisan suelo argentino.

En menos de tres años, Feastables amplió su catálogo a más de 14 sabores, incluyendo cookies & cream, chocolate amargo con sal y avellanas, convirtiéndose en uno de los productos favoritos de los más de 500 millones de seguidores del creador.

La marca se distingue por una estética llamativa, el uso de ingredientes simples y una estrategia de marketing basada en la comunidad de MrBeast, quien suele recomendarlos en sus videos de Youtube y en sus redes sociales.

Llegaron los chocolates del famoso youtuber Mr. Beast.

Feastables debutó primero en Estados Unidos, disponible en tiendas como Walmart, 7-Eleven y Target, y ahora apuesta por su expansión internacional.

Cuánto cuesta en Argentina los chocolates de MrBeast

En Argentina, la marca llegó de la mano de Carrefour, donde se comercializan variedades como:

Almendra

Mantequilla de maní

Chocolate con leche

Estos chocolates se puede encontrar en presentaciones de 25 y 60 gramos, con precios entre $4990 y $7290. Se espera que en las próximas semanas también llegue a otras cadenas de retail.

Quién es MrBeast y cuántos seguidores tiene

MrBeast (Jimmy Donaldson) es un popular youtuber y empresario estadounidense. Nació el 7 de mayo de 1998 en Wichita, Kansas. Se hizo mundialmente famoso por sus videos centrados en desafíos y torneos en los que regala grandes sumas de dinero a los participantes.

Foto: Captura video / MrBeast

Sus videos a menudo son de alto presupuesto, con temáticas que van desde recrear el juego “El juego del calamar” en la vida real hasta regalar autos o construir pozos de agua en África.

En cuanto a sus seguidores, MrBeast se ha convertido en el youtuber con más suscriptores del mundo. A principios de agosto de 2025, su canal principal de YouTube tiene alrededor de 420 millones de suscriptores.