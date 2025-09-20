Economía / precios

Cuánto cuesta el perfume árabe de hombre más vendido en Mercado Libre

Se trata del perfume árabe que compite con las grandes marcas, pero a precios más bajos y es tendencia en Argentina.

Camila Charris
Camila Charris

20 de septiembre de 2025,

En los últimos meses, un perfume árabe se convirtió en furor en Argentina y lidera las ventas de fragancias en Mercado Libre: se trata de Khamrah de Lattafa Perfumes.

Lanzado en 2022, este eau de parfum unisex pertenece a la familia olfativa Oriental Especiada y se destaca por su aroma cálido, dulce y especiado, ideal para quienes buscan una fragancia intensa y sofisticada.

Si bien es unisex, la mayoría de comentarios en Mercado Libre suelen ser de hombres que probaron esta fragancia. Este perfume se encuentra en el puesto 4 del top de Argentina y es el primero de esta tendencia árabe de perfumes. Los primeros tres perfumes son:

  • Perfume Nautica Voyage
  • Perfume Kaiak Urbe Masculino
  • Perfume King of Seduction Absolute de Antonio Banderas

Cómo huele el perfume árabe más vendido

Según detalle la página especializada Fragrantica:

  • Khamrah abre con notas de canela, nuez moscada y bergamota, que aportan un inicio especiado y fresco.
  • Luego, evoluciona hacia un corazón más dulce y exótico gracias a los dátiles, el praliné, los nardos y el Mahonial.
  • Finalmente, se asienta en un fondo envolvente de vainilla, haba tonka, Amberwood, mirra, benjuí y Akigalawood, creando una estela elegante y duradera.
Es exactamente su olor y su duración lo hace atractivo para un público amplio, sumado a la tendencia creciente por descubrir y usar perfumes árabes en el país.

Cuánto cuesta el Khamrah en Argentina

En Mercado Libre, el Khamrah de Lattafa Perfumes en presentación de 100 ml tiene un precio de $56.264.

Se comercializa como un perfume importado y su popularidad se debe a que muchos lo consideran una alternativa más accesible a fragancias nicho mucho más costosas.

