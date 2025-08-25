Economía / precios

Cuánto cuesta comer en La Americana, una de las 10 “Pizzerías Emblemáticas Porteñas”, en agosto 2025

Un clásico de la escena gastronómica de CABA. Numerosas especialidades y una calidad que perdura en el tiempo.

La Americana, un clásico de la "ruta pizzera"

Los argentinos amamos la pizza. Y, de paseo por Buenos Aires, el circuito gastronómico pizzero deleita con incontables propuestas. Pero, claro, están aquellas respaldadas por la historia.

El top ten de “Pizzerías Emblemáticas Porteñas” realizado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE) se convierte en una guía necesaria para, por decirlo de alguna manera, no errarle a los mejores lugares.

En esta oportunidad, repasamos la propuesta de La Americana, que forma parte de la reconocida nómina. “Hacemos lo que amamos, desde 1935. Pizza al molde, generosa, calentita…de esas que se comparten entre amigos, en familia, con historias y risas de por medio", dice uno de sus recientes posteos de Instagram. Sin dudas, clásica y deliciosa.

Cuánto cuesta una pizza en La Americana en agosto 2025

Las pizzas de La Americana son al molde y cuentan con más de 40 variedades. Repasamos los precios de las pizzas grandes clásicas y algunas que son un emblema de la marca.

  • Muzzarella: $21.000
  • Anchoas: $21.000
  • Mixta (muzzarella/anchoas): $21.000
  • Fugazzetta rellena con queso: $28.000
  • Americana (salsa, jamón, muzzarella, huevos, tomates en rodajas y provenzal): $40.000
  • De la casa (salsa, jamón, muzzarella, cebolla, morrones, anchoas, huevo duro, provenzal y aceitunas): $40.000

Dónde están las sucursales de La Americana

La Americana cuenta con cuatro sucursales en puntos clave de la Ciudad de Buenos Aires, esos sitios por los que uno suele transitar sí o sí ya sea por trabajo, trámites o de paseo.

Se encuentran en Av Corrientes 1383, en medio del área teatral; Av Rivadavia 2800, cerca de Plaza Miserere; Av Callao 83, ahí nomás de Congreso; y en Av Pueyrredón 333, parada estratégica para quienes están de compras por Once.

