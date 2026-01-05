Cuál es el electrodoméstico que más luz consume en la casa y que hace que la boleta llegue más cara

Una de las cosas más importantes para las personas que buscan mejorar el consumo energético en sus hogares, es identificar qué cosas son las que les hacen gastar más en energía. Es por eso que hay un electrodoméstico que consume mucha luz en casa y revelaron cuál es.

En la mayoría de los hogares modernos, la presencia de electrodomésticos conectados durante las 24 horas es parte de la vida diaria, pero pocos son tan cruciales en el consumo “invisible” de energía como la Smart TV. Aunque muchos piensan que la nevera o el lavarropas lideran el gasto eléctrico, los expertos han confirmado que el televisor inteligente se ha convertido en el campeón del consumo fantasma o “vampiro”, especialmente cuando permanece en modo stand-by. Esto significa que, incluso apagada, la Smart TV sigue consumiendo electricidad para actualizar sus sistemas, mantener la conexión a internet y estar lista para encenderse de inmediato mediante el control remoto.

El impacto de este consumo residual se traduce en un aumento significativo de la factura de luz a fin de mes. Una televisión inteligente puede gastar entre 0,5 y 3 vatios en reposo, lo que representa hasta un 5% de su consumo total encendida. Si bien parece un número pequeño por día, en el transcurso de semanas y sumando otros dispositivos conectados —como altavoces, consolas o reproductores— este gasto se multiplica y genera un importante desafío para quienes buscan ahorrar o reducir el impacto ambiental del hogar.

Desenchufar dispositivos y usar regletas inteligentes permite ahorrar en la factura de luz y potenciar la eficiencia en casa.

La Smart TV: el electrodoméstico campeón del consumo “fantasma” en los hogares

El diseño de las Smart TV obliga a que varias funciones queden activas aún cuando se apaga el equipo, ya que la actualización automática del sistema, la preparación para el encendido rápido y la sincronización de apps exigen un flujo continuo de energía. Esa comodidad para el usuario implica que el electrodoméstico permanece en modo stand-by hasta el próximo uso, con el detalle de que la luz roja suele indicar que, efectivamente, sigue gastando.

Además, el hecho de que la mayoría de los televisores inteligentes pasen más tiempo apagados que en uso provoca un acumulado mensual considerable, que se suma a otros consumos invisibles. Esto refuerza la importancia de revisar rutinas y desconectar equipos que realmente no se utilizan, para evitar el pago de energía desperdiciada.

Incluso apagada, la TV inteligente sigue consumiendo electricidad por sus funciones de actualización y reposo.

¿Conviene apagar o desenchufar la Smart TV? Qué dicen los expertos y qué hacer con los dispositivos conectados

Los especialistas recomiendan desenchufar la Smart TV si va a estar varios días sin utilizarse, tanto para ahorrar electricidad como para proteger el equipo de picos de tensión, tormentas eléctricas o el simple desgaste. Sin embargo, existen casos, como en los modelos OLED, donde conviene mantener la TV conectada para no interrumpir los ciclos de mantenimiento de la pantalla, que son esenciales para evitar daños y conservar la calidad de imagen.

Para optimizar el consumo, se sugiere el uso de regletas de enchufes inteligentes con WiFi, que permiten desconectar de manera personalizada cada equipo desde el móvil, facilitando el apagado de consolas, altavoces o reproductores sin alterar el funcionamiento de la televisión u otros sistemas conectados a la domótica del hogar. Desconectar todos los dispositivos secundarios y periféricos cuando no se necesitan es una medida eficaz para reducir la energía desaprovechada y el impacto final en la factura eléctrica.