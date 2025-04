¿Conviene trabajar en Uber 2025 alquilando auto en Argentina?

En tiempos de inflación y búsqueda de ingresos extra, manejar para Uber sigue siendo una alternativa tentadora. Pero cuando no se cuenta con un auto propio, aparece la gran pregunta: ¿conviene alquilar un auto para trabajar en Uber en 2025? Una conductora de Buenos Aires compartió su experiencia real y armó una guía rápida con lo que aprendió en el camino.

La conductora cuenta que alquila a través de derretas.com, una plataforma que, si bien es más cara que otras, según señala, le brinda seguridad y respaldo. “Lo barato a veces sale caro, y con un auto de alquiler, cualquier problema puede costarte más de lo que ahorrás”, explica.

¿Cuántas horas hay que manejar por día para que sea rentable?

La respuesta de la conductora es muy directa: "mínimo 12 horas por día si alquilás". Según señala, las primeras 4 a 8 horas del día sirven para cubrir los costos del alquiler, el combustible, el seguro y el mantenimiento. Las horas que siguen son las que generan ganancia real.

¿Cuántos viajes se pueden hacer por día?

Depende de la zona y el horario, pero entre 15 y 25 viajes diarios es lo habitual, según asegura. En días intensos, la conductora llegó a realizar hasta 30 viajes en 12 horas.

Tip para ganar más: aprender a filtrar los viajes

Uno de los secretos mejor guardados es aprender a decir que no a viajes que no convienen. Analizar la distancia, el tiempo estimado y la tarifa es clave para no perder tiempo ni dinero. “Hay técnicas para calcular rápido si un viaje vale la pena. A mí me cambió el juego”, cuenta.

¿Cuántos días por semana conviene trabajar?

Cada chofer encuentra su ritmo. En el caso de la creadora del video, la estrategia es trabajar 3 días seguidos, 12 horas por día, y luego descansar dos. Otros prefieren repartirlo todos los días. Lo importante es encontrar el equilibrio entre ingresos, cansancio y calidad de vida.

¿Entonces… es rentable trabajar con auto alquilado?

Trabajar como chofer de Uber alquilando un auto en Argentina es una opción cada vez más común, pero… ¿es rentable en 2025? Para esta conductora, sí. “Me gusta manejar, tengo libertad horaria, soy mi propia jefa y gano más que en un empleo fijo”, dice. Eso sí, aclara que no es para cualquiera: hay que ser disciplinado, cuidar el auto como si fuera propio, y tener claro que las primeras horas del día son para pagarle a tu socio: el auto.