Con los pagos contactless podés pagar tus viajes en subte y colectivo usando tu tarjeta de débito y crédito, sin necesidad de una tarjeta SUBE.

Si bien se puede realizar con las tarjetas físicas de los bancos, muchas promociones actuales son usando aplicaciones con QR como MODO y Mercado Pago.

Sin embargo, no todos conocemos el sistema y muchas veces se complica en horarios picos cuando hay mucha gente esperando a usar los molinetes que aceptan este tipo de pago. Por esa razón, en Vía País realizamos un paso a paso para pagar tanto contactless y QR.

Cómo pagar con contactless en el molinete del subte

Contactless se refiere a la tecnología de pago sin contacto, también conocida como “pago sin contacto” o “pago por proximidad”. Permite realizar compras acercando la tarjeta, celular o dispositivo (con NFC) a una terminal de pago sin necesidad de insertarla o deslizarla. Es importante saber si el teléfono de celular o dispositivo (reloj inteligente, por ejemplo) cuenta con este detalle.

Según explica Modo, para pagar con el celular bloqueado:

Desbloqueá el celular con tu huella. Acercá el celular a un lector y ¡Listo!

Desde la app de MODO:

Tenés dos formas de ingresar: desde el menú Más > Pagos contactless o desde “Billetera” Elegí la tarjeta con la que quieras pagar. Hacé clic en “Pagar contactless”. Validá tu huella y ¡Listo!

Según Mercado Pago:

Cómo pagar con contactless y QR de MODO o Mercado Pago en los molinetes del Subte

Cómo pagar con el QR

Para pagar el subte con el QR de MODO y de Mercado Pago, primero hay que abrir la aplicación en tu celular y generar el código QR para el pago del viaje. Luego, acercá el código QR al lector del molinete del subte (es decir que hay que mostrar la pantalla del teléfono), y este leerá y validará el pago, permitiéndote acceder. No debe ser tan cerca del lector y la pequeña luz roja debe enfocar el QR. No necesitás conexión a internet para pagar con el código QR generado desde la aplicación.

Lo principal es tener paciencia las primeras veces porque puede complicarse el tema de enfocar al lector las primeras veces.