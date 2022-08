US Open 2022: contra quien juegan Diego Schwartzman y los otros tenistas argentinos

El US Open comenzará este lunes 29 de agosto y los cruces del cuadro principal ya están confirmados. Los argentinos Diego Schwartzman (16), Francisco Cerúndolo (27), Sebastián Báez (37), Pedro Cachín (66), Federico Coria (78), Tomás Etcheverry (86) y la rosarina Nadia Podoroska ya tienen rivales asignados.

El Peque Schwartzman enfrentará al local Jack Sock (41°) el martes 30 de agosto no antes de las 21.15 de Argentina. Las mejores actuaciones del porteño en este certamen fueron en 2017 y 2019 llegando, en ambos casos, a cuartos de final.

Francisco Cerúndolo será el primer argentino que tendrá acción el lunes desde las 12 del mediodía frente a Andy Murray (49°) en el estadio Louis Armstrong. El siguiente será Tomas Etcheverry no antes de las 13.15 frente a Pablo Andújar (92°), en un encuentro a disputarse en la Cancha 8.

Nadia Podoroska enfrentará a la eslovaca Schmiedlova. Foto: @fedetenisgrancanaria

Pedro Cachín será el siguiente no antes de las 16.30 frente al esloveno Aljaz Bedene (343°) en la Cancha 15. Nadia Podoroska hará su presentación desde las 17.15 en adelante frente a Anna Karolina Schmiedlova (116°) en la Cancha 4.

Ya entrando en el martes, Sebastián Báez chocará con Carlos Alcaraz (4°) en el Arthur Ashe a partir de las 13 horas. Federico Coria, aún sin horario ni cancha confirmada, jugará ante el holandés Tallon Griekspoor (46°).

Este último Grand Slam no contará con la presencia de Novak Djokovic (6°) ya que no está vacunado contra el coronavirus y no puede entrar a Estados Unidos. De esta manera, existe la posibilidad de que Rafael Nadal (3°) pueda ampliar su ventaja sobre él en cuanto a títulos de estas características.

