Una tucumana rumbo al Mundial de Taekwondo

El gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo recibieron en Casa de Gobierno a la taekwondista Karla Castro, de 27 años, quien representará a la Argentina en el Mundial ITF de Taekwondo que se desarrollará en Jesolo, Italia, del 3 al 13 de octubre.

Del encuentro participaron el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; la diputada nacional Elia Fernández; los ministros Darío Monteros (Interior) y Regino Amado (Gobierno y Justicia); el secretario de Acción Política y Comunitaria, Daniel García; y los padres de Karla, Liliana y Luis.

Respaldo estatal para el viaje

Durante la reunión, Jaldo explicó: “Vimos un video de Karla en las redes sociales y la invitamos a la Casa de Gobierno con su mamá y su papá. Nos contó que clasificó cuatro veces para campeonatos mundiales a los que no pudo asistir por la cuestión económica. Por eso, hoy el Gobierno de la Provincia le está dando los recursos para que viaje a disputar en su disciplina por el campeonato del mundo a Italia”.

El mandatario destacó el clima del encuentro: “Fue un momento de mucha alegría y emoción porque Karla no pensaba ya en viajar por los altos costos de los pasajes. Para nosotros como Estado es una alegría poder ayudar a una deportista de esta calidad, de esta preparación”.

Asimismo, invitó a otros jóvenes: “Todos los deportistas tucumanos que tengan un sueño no deben dudar en venir a la Casa de Gobierno. Nosotros siempre tenemos una mano tendida, porque sabemos que el deporte significa cuerpo sano y mente sana”.

El ejemplo de Karla

Jaldo ponderó la dedicación de la atleta: “Karla, además de ser campeona en su disciplina, también estudia, y eso tenemos que valorarlo mucho, porque ella está demostrando su voluntad, sus ganas y su sacrificio".

“Cómo no ayudarla para que pueda cumplir su objetivo, que no es otra cosa que representar a los tucumanos y los argentinos buscando ese gran título del taekwondo en su categoría en Italia”.

El ministro Amado resaltó:“ Esta es la quinta vez que Karla clasifica para un mundial de taekwondo, pero antes no tuvo la posibilidad de estar presente. Por eso, hoy el Gobierno de la Provincia está presente más que nunca y nosotros orgullosos de una tucumana que logró muchos títulos sudamericanos, panamericanos y nacionales”.

También subrayó el valor humano del gesto: “El Gobernador la citó porque la quería conocer a ella y a sus padres, que la acompañan en todo. Karla es un orgullo de superación y de sacrificio, y ojalá que sea el espejo donde se miren muchos jóvenes y niños que quieran emprender algún deporte”.

La emoción de la deportista

Visiblemente conmovida, Castro agradeció: “Clasifiqué cinco veces para representar a Tucumán y al país, y las cuatro veces anteriores por falta de recursos no pude participar. Así que ahora, gracias al apoyo que me están dando, será posible ir a Italia”.

Y añadió: “Estoy muy agradecida porque como deportista nunca jamás, en 22 años que llevo en esto, tuve el apoyo que me están dando hoy”.

Por su parte, la diputada nacional Fernández expresó: “Es un orgullo para nosotros que ella pueda representar a Tucumán y a la Argentina, va a ser una embajadora nuestra en la parte de deporte".

"Siempre el Gobernador se interioriza en estas competencias y colabora. Sé que va a andar muy bien, porque es un deporte que necesita mucha dedicación, y Karla lo viene haciendo desde hace bastantes años”.