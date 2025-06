Una joya del fútbol argentino podría jugar para Chile si Scaloni no lo cita a la Selección Argentina

Mientras la Selección Argentina disfruta de la tranquilidad tras haber asegurado su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, una joven promesa del fútbol local encendió las alarmas. Gerónimo Rivera, delantero de Banfield, dejó abierta la posibilidad de representar a la selección chilena si no recibe un llamado desde la AFA.

En diálogo con DSports, el jugador de 21 años sorprendió al revelar: “Tengo familia chilena, pero nunca nadie me llamó de la Selección. Soy argentino, pero si en algún momento me llaman, podría analizar la propuesta”. Una declaración que no pasó desapercibida, sobre todo en tiempos donde las selecciones nacionales compiten por asegurarse el talento joven.

¿Quién es Gerónimo Rivera?

Rivera debutó con la camiseta de Banfield el 3 de junio de 2023 en la Primera División, en una derrota por 2-0 frente a Racing. Desde entonces, se consolidó como una de las principales apariciones del club del sur del conurbano bonaerense: disputó 67 partidos y convirtió 8 goles. Su versatilidad como extremo y su proyección a futuro lo colocan como una pieza interesante a seguir.

Rivera y su golazo ante Belgrano. (Fotobaires).

Aunque todavía no figura en el radar de Lionel Scaloni, su caso no es aislado. En otros tiempos, figuras como Mauro Camoranesi o Gonzalo Higuaín tuvieron la opción de elegir entre dos países. Hoy, con el calendario de eliminatorias y amistosos de fecha FIFA, Argentina enfrentará a Chile y Colombia en junio, y no se descarta que el DT argentino mire hacia el fútbol local para ampliar la nómina de 28 jugadores convocados en las próximas listas.

Rumores de traspaso y futuro incierto

Más allá del plano internacional, Rivera también es protagonista del mercado de pases. Tras el cierre del Torneo Apertura 2025, donde Banfield terminó en el puesto 14 de la Zona A, el atacante fue vinculado con varios clubes. Sin embargo, bajó el tono a las versiones: “Hay muchos rumores, se dicen muchas cosas de otros equipos, pero yo tengo la cabeza en Banfield”.

La decisión, en la mesa

Con raíces chilenas y talento argentino, Gerónimo Rivera podría convertirse en una pieza codiciada en el corto plazo. Todo dependerá de si Lionel Scaloni decide apostar por él o si, ante la falta de oportunidades, la “Roja” se adelanta en el contacto.