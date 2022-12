Un delantero de Francia apuntó contra Lionel Messi antes de la final: “Ya jugué contra Messi y no me cambió nada”

A cada día que pasa, la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia va ganando calor por medio de las declaraciones de los protagonistas antes de saltar al campo de juego. La mayoría de las palabras, son dirigidas a la estrella de la “Scaloneta”, Lionel Messi, cuya presencia suscita todo tipo de emociones a los rivales.

Lionel Messi, delantero de la selección argentina de fútbol. (AP)

En esta ocasión, le tocó opinar sobre el jugador del Paris Saint German al delantero que actualmente milita en el Eintratch Frankfurt del fútbol alemán, Randal Kolo Muani, que dejó de que hablar luego de sus desafiantes palabras para con la “Pulga”.

El ácido comentario de Kolo Muani sobre Lionel Messi

El jugador que tuvo su natural paso por la Ligue 1 previo al salto a la Bundesliga, recordó la oportunidad en la cual se cruzo con el PSG de Messi y compañía mientras vestía los colores del Nantes, momento donde recalcó apreciar la calidad del argentino, pero que no logró notar nada especial sobre el “10″.

Dicho cruce comentado por Kolo Muani. Foto: afp

“Ya jugué contra él en el Nantes y no cambió mi vida. No creo que vaya a cambiar ahora”, sentenció el extremo derecho de recambio por el que apuesta Didier Deschamps en caso de no contar con la presencia de Ousmane Dembelé. Hasta el momento, Randal Kolo Muani jugó solo contra Marruecos en la semifinal y marcó el tanto para el 2-0 definitivo.

Cuándo juega Argentina la final del mundo

En búsqueda de quedar en la historia grande del fútbol mundial, los argentinos jugarán contra el conjunto galo el domingo a las 12 horas de la Argentina, en un partido celebrado en el Estadio Lusail. El día anterior se juega el partido por el tercer y cuarto puesto entre Croacia y Marruecos.