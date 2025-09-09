Tristeza en el fútbol por la muerte de Carlos Silva, ex arquero de Boca: sufrió un ACV en la ruta

El fútbol argentino está de luto. Carlos Silva, exarquero uruguayo de 60 años con un paso recordado por Boca Juniors, falleció este domingo luego de sufrir un accidente de tránsito en la provincia de Buenos Aires.

Según confirmaron fuentes policiales, Silva se dirigía hacia la Costa Atlántica para realizar trámites personales cuando sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) mientras manejaba. La descompensación provocó que su vehículo zigzagueara y terminara impactando contra otro auto.

La carrera de Carlos Silva: de Uruguay al fútbol argentino

Nacido el 1 de diciembre de 1964 en Montevideo, Silva construyó toda su carrera profesional en el fútbol argentino. Debutó en Deportivo Morón, donde fue parte del ascenso al Nacional B en 1990, un hecho que lo marcó en sus primeros pasos.

Posteriormente vistió la camiseta de Quilmes en 1991 y, tras el descenso en 1992, pasó a Argentinos Juniors. En 1993 llegó a Boca Juniors, aunque su paso por el club de la Ribera fue breve. Disputó cuatro partidos: tres amistosos y uno oficial. Ese único encuentro oficial fue la goleada 5-0 ante Lanús en el Torneo Apertura 1994, donde reemplazó al histórico Carlos Fernando Navarro Montoya por lesión.

Entre los partidos amistosos que jugó, se recuerda un superclásico de verano en Mendoza, donde River venció a Boca por 2-0.

Su vida tras el retiro: formador y ayudante

Lejos de alejarse del fútbol, Silva continuó ligado a la actividad. En 2002 fue ayudante técnico de César Luis Menotti en Rosario Central y también trabajó junto a Ángel Cappa en diferentes etapas.

En los últimos años se dedicó a la formación de jóvenes futbolistas, transmitiendo su experiencia bajo los tres palos.

Dolor y despedida

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Deportivo Morón, club donde inició su carrera profesional y con el que alcanzó uno de sus momentos más importantes como jugador.