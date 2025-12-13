Tabla histórica de campeones del fútbol argentino: así está el ranking completo

La historia del fútbol argentino sumó nuevos capítulos y una relectura oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que actualizó el registro de títulos reconocidos y añadió campeonatos que no figuraban en los listados previos. Además, el organismo sorprendió al declarar a Rosario Central como “Campeón de la Temporada 2025”, pese a que ese título no estaba contemplado en el Reglamento de Competiciones vigente.

Con todos los ajustes incluidos, esta es la fotografía actualizada del palmarés histórico de los clubes argentinos en todas sus eras.

Cómo está la tabla histórica total de campeones

Según el registro completo, que reúne títulos amateurs, profesionales, nacionales e internacionales, el liderazgo se mantiene en manos de Boca Juniors, con 74 campeonatos oficiales, seguido muy de cerca por River Plate, que suma 72. Detrás se ubican:

Independiente: 45

Racing: 41

San Lorenzo: 22

Alumni: 22

Vélez Sarsfield: 19

Estudiantes: 17

Huracán: 13

Rosario Central: 13

Newell’s: 9

Lanús: 8

La AFA además incorporó recientemente las copas de Atlético Tucumán (1960) y Lanús (1955), ampliando la lista oficial.

El Granate sumó varios títulos en el último tiempo y es uno de los campeones más recientes. (AP)

La polémica coronación de Rosario Central como Campeón de la Temporada 2025

En una decisión que generó debate, la AFA otorgó a Rosario Central un título de campeón por encabezar la Tabla Anual 2025, algo no previsto en el Reglamento de Competiciones. Según la normativa vigente, el ganador de la tabla solo debía obtener:

Clasificación a la Copa Libertadores 2026

Derecho a disputar la Supercopa Internacional 2026

La incorporación del título abre un nuevo capítulo de controversia en la interpretación histórica del palmarés argentino.

Coronación. Sin aviso, la AFA consagró a Rosario Central como el "campeón de la liga" y le entregó el trofeo en una oficina de la AFA.

Títulos por era: amateur, profesional y siglo XXI

La comparación entre épocas es una de las grandes discusiones entre hinchas y especialistas. La AFA considera todos los títulos como parte de una misma historia, aunque aficionados y analistas suelen diferenciar etapas para medir hegemonías.