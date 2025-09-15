Sufre Scaloni: el campeón del mundo que se lesionó y se complica para el Mundial 2026

Falta cada vez menos para que la Selección Argentina defienda el título en el Mundial 2026 que se va a realizar en Estadios Unidos, Canadá y México. Por eso, ya arrancó la etapa en la que una lesión grave puede dejar a un futbolista fuera del torneo y cada partido es un dolor de cabeza para Lionel Scaloni.

Lesión y preocupación para Scaloni

Hace unos meses fue Germán Pezzella, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado y prácticamente se quedó sin chance de estar en la próxima cita mundialista por la falta de actividad con la que llegará. Ahora, se sumó otro que supo vestir la camiseta de River, pero que todavía no hay que descartarlo.

Según informó el Bayer Leverkusen, Exequiel Palacios sufrió una lesión miotendinosa en el aductor derecho y será baja hasta principios del año que viene. Si bien llega con los tiempos de recuperación, lo importante será la actividad que pueda sumar una vez recuperado para ponerse a tono futbolísticamente. Esos meses serán claves para que el tucumano pueda definir su presencia en una nueva Copa del Mundo con el conjunto albiceleste.

Exequiel Palacios con la Copa del Mundo.

A qué hora serán los partidos del Mundial 2026 en Argentina

Según dio a conocer el medio CNF Concacaf, los partidos de la Copa del Mundo, en Argentina, serán en los siguientes horarios:

13:00 hs

16:00 hs

19:00 hs

22:00 hs

Qué día es el sorteo del Mundial 2026

La FIFA estableció que el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 va a ser el próximo 5 de diciembre en la imponente Sphere de Las Vegas, un recinto de última generación cubierto por una pantalla LED y con capacidad para 17.600 personas.

Las 2 reglas que evalúa la FIFA para el Mundial 2026

Según informó The Athletic FC, la FIFA las considera para enfrentar el calor que se va a vivir en el país norteamericano a esta altura del año y por recomendación de FIFPro, la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales. Son las siguientes:

Alargar el entretiempo a 20 minutos

Pausas de hidratación cada 15 minutos