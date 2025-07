¿Sos vos Pep? El cambio de look de Guardiola que llamó la atención de todos

La temporada del Manchester City no fue buena en comparación con lo que acostumbró a ser en los últimos años. Pep Guardiola, entrenador del equipo, varias veces se mostró molesto en conferencia de prensas por los resultados y hasta en un partido apareció con la cara rayada, alegando que se lo hizo él mismo por el enojo que le causaba la frustración futbolística.

Ahora, en vísperas de lo que será una nueva temporada, ya hizo un cambio, pero no relacionado con su plantel.

El cambio de look de Pep Guardiola

Antes de dirigir la primera práctica del City en la nueva temporada, el entrenador fue grabado y visto con un cambio estético que lo hace lucir diferente. Si es cierto que muchas veces se dejaba la barba y era normal que se presente con ese look, ahora, solo se quedó con el bigote, mostrando así, un novedoso look para su persona. Rápidamente, las redes sociales se hicieron eco y empezaron a hablar de la renovación del DT, y hasta los usuarios le buscaron parecidos.

El entrenador se cambió el look.

La decisión de Guardiola para cuando no sea más DT del City

El ex jugador confesó en una entrevista a GQ Hype España, que tiene pensado descansar, cuando no sea más el entrenador del equipo de Manchester: "El tiempo que voy a parar no lo sé, un año, dos años, tres años, cinco, diez, quince, no lo sé. Pero sí que voy a dejarlo tras esta etapa con el City, porque necesito parar y centrarme en mí, en mi cuerpo. Está más que decidido".

Y agregó: “¿Qué hay gente esperando que fracase? Sí, sí, seguro. Y encantado de recibirles. Encantado. Eso te da energía. En la competición necesitas de gente que te diga: ‘¿Sí? Ya verás".