Si pasa esto se puede suspender la Finalissima entre Argentina y España

La Selección Argentina ha demostrado en los últimos años ser la mejor del mundo por su capacidad para mantenerse al alto nivel luego de ganar la cita mundialista. Además, los números lo avalan en todos los sentidos y está en plenitud todavía. Sin embargo, apareció un competidor por ese trono, que con su manera de jugar, dominó Europa.

Qué tiene que pasar para que se suspenda la Finalissima

El mundo del fútbol habla sobre lo que podría ser un enfrentamiento entre la campeona de América y la de Europa. Lionel Messi y Lamine Yamal. Lionel Scaloni y Luis de La Fuente. El partido podría significar un encuentro cargado de historia en el que se podrían ver la cara, el futuro, el presente y el pasado, que lamentablemente está cada vez más cerca.

Argentina, clasificada al Mundial 2026.

Sin embargo, la Finalissima entre la Selección Argentina y España, corre serios riesgos de no jugarse. ¿Por qué? Básicamente, el calendario del fútbol mundial cada vez carga con más partidos y no deja espacios disponibles para que estos duelos se puedan dar. Actualmente, hay una sola fecha en la que podría encajar, pero tampoco deja de ser la mejor. Sería en marzo de 2026, cerca del Mundial 2026, pero esa ventana podría quedar descartada si el conjunto europeo no consigue pasar primero de grupo en las Eliminatorias de Europa, que comienzan recién en noviembre de este año.

En foto del 14 de julio del 2024, Nico Williams celebra con su compañero de la selección española Lamine Yamal tras anotar en la final de la Euro 2024 ante Inglaterra. El viernes 30 de agosto del 2024, Williams y Yamal encabezan la selección que disputará los próximos duelos de la Liga de Naciones. (AP Foto/Matthias Schrader)

Qué dijo el entrenador de España sobre la Finalissima

Según trascendió, ambos equipos se mostraron con mucha predisposición para que el partido se juegue a pesar del apretado calendario, y Luis de La Fuente, entrenador de La Furia Roja, lo expresó en público: "Con Argentina tenemos pendiente disputar la llamada Finalissima que enfrenta a los campeones de la Eurocopa y de la Copa América, pero aún no hay fecha. Disputar ese partido también nos hace una especial ilusión”, manifestó el entrenador, que fue profesor de Scaloni, en una nota con Diario AS.