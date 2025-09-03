Selección Argentina: por qué será la última doble fecha de Eliminatorias en 5 años

Todos los flashes están puestos en Lionel Messi, que confesó que esta doble fecha será la última en Eliminatorias Sudamericanas para él. Sin embargo, no será el único jugador de la Selección Argentina que tendrá una despedida, porque el conjunto albiceleste no jugará Eliminatorias Sudamericanas por 5 años. El motivo.

Por qué Argentina no juega Eliminatorias por 5 años

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se está preparando para afrontar los partidos con Venezuela y Ecuador, sabiendo que tendrán una carga sentimental muy importante. La Selección Argentina disputará su último partido en Eliminatorias CONMEBOL por 5 años, ya que en la Copa del Mundo 2030 será anfitriona. "El evento se origina en Sudamérica con los juegos inaugurales en los tres países. Montevideo, Buenos Aires y Paraguay. Luego, se traslada a España, Portugal y Marruecos donde caigamos en los grupos. De hecho, las tres federaciones ya están clasificadas", expresó el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison.

Argentina tendrá un partido en el Mundial 2030 (FIFA)

Entonces, esto podría significar el último partido de Eliminatorias para muchos jugadores del plantel, pensando en el recambio generacional que se le viene al equipo. El conjunto nacional, desde el 2026 al 2030, disputará amistosos durante las fechas FIFA.

Selección Argentina

Además, habrá que ver si el cuerpo técnico continúa al mando, ya que en su momento, Scaloni manifestó su deseo de dirigir un club. Sin duda, todas las incógnitas que se mantienen hasta el día de hoy, le dan mucha emotividad a los próximos dos partidos.

¿Cuántos años tendrán los jugadores de la Selección Argentina en 2026?

Estos 23 jugadores fueron los más habituales dentro de las convocatorias del cuerpo técnico y todavía siguen en actividad. Ángel Di María, por su parte, dio un paso al costado y se fue siendo campeón del mundo.

Arqueros: Gerónimo Rulli (34), Emiliano “Dibu” Martínez (33) y Walter Benítez (33).

Defensores: Nicolás Otamendi (38), Nicolás Tagliafico (33), Gonzalo Montiel (29), Nahuel Molina (28), Lisandro Martínez (28), Cristian “Cuti” Romero (28), Facundo Medina (27) y Leonardo Balerdi (27).

Mediocampistas: Rodrigo De Paul (32), Leandro Paredes (32), Giovani Lo Celso (30), Alexis Mac Allister (27), Exequiel Palacios (27), Enzo Fernández (25) y Thiago Almada (25).

Delanteros: Lionel Messi (39), Paulo Dybala (32), Lautaro Martínez (28), Nicolás González (28) y Julián Álvarez (26).