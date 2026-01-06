Sebastián Villa explotó contra Riquelme y se postuló para jugar en River: “Boca es pasado”

En días en los que la ausencia de fútbol argentino se siente, el Mercado de Pases es el único estímulo que mantiene cercano a los hinchas de sus equipos por el momento. En ese contexto, Sebastián Villa es uno de los jugadores que más llama la atención por su incógnito futuro y todo lo que lo rodea.

En las últimas horas, una publicación en su perfil de Instagram, más un comentario de la pareja de Gallardo, alimentó los rumores de una posible llegada a River. Villa salió a hablar de todo y se posicionó como el protagonista de esta ventana de transferencias.

Sebastián Villa sobre Riquelme, Boca y sus ganas de River

En una entrevista con Picado TV, el todavía jugador de Independiente de Rivadavia, expresó sus ganas de jugar en el Millonario: "Le dije a mi representante que me gustaría jugar en River. Esperemos que se pongan de acuerdo las partes. Soy futbolista y me toca jugar al fútbol", y agregó: “Soy muy fuerte de la cabeza y, si me llama (Gallardo), mañana mismo viajo. No tengo problema. Y encima nada más que orgulloso que jugar al lado de Juanfer (Quintero), que para mí es mi hermano y que ha estado conmigo en los momentos más difíciles de mi vida, así que sería un honor jugar al lado de él".

Sobre su vínculo con el presidente de Boca y el club de La Ribera, explicó: "Lo de Boca ya es pasado. Hay muchas cosas que me guardo para mí porque no soy un chico al que le guste hablar mal de las personas. La relación con Riquelme no quedó bien por diferentes motivos, pero si me toca darle la mano yo no tengo problema, porque yo no soy un tipo rencoroso. Soy un tipo muy noble y con un gran corazón" y concluyó: “Boca ya es pasado y yo ahora pienso en mi futuro y el de mi familia, que sea lo mejor para mí”.

El colombiano se refirió al presidente de Boca.

El comentario de la esposa de Gallardo en una publicación de Villa

Geraldine La Rosa, pareja del entrenador, le dejó un comentario al colombiano en la publicación que anunció que está esperando una hija: “Morí de amor, qué felicidad. Te dije que los tiempos de dios son perfectos, todo pasa por algo y todo llega cuando tiene que llegar. Felicitaciones, una linda bendición en camino”.

A esto, el extremo respondió: “Muchas gracias por esas palabras, ojalá te vea pronto”. Vale la pena, aclarar, que Nahuel Gallardo, hijo del Muñeco, fue compañero de Villa en Independiente Rivadavia durante el segundo semestre del 2024.

La publicación de Sebastián Villa por la que lo vinculan con River

Hace unos días, el colombiano compartió una imagen en sus historias en la que se lo ve dándose un abrazo con su compatriota Juan Fernando Quintero y escribió: “Te veo pronto mi hermano”, acompañado de un emoji de avión. El actual jugador de River, la reposteó y agregó: “Hermano siempre”.

La publicación del colombiano junto a Quintero.

Esta situación rápidamente generó mucha repercusión entre los hinchas del fútbol argentino y una ola de comentarios en redes sociales donde los usuarios debatieron sobre la posibilidad de que Villa juegue en River.

¿Sebastián Villa puede jugar en River?

En los últimos días, se acentuó la novela en el mercado de pases porque lo que antes era un no rotundo desde el lado del Millonario, ahora estaría en debate.

Todas las partes estarían interesados en que se concrete el pase, pero la opinión pública, es lo que hace que desde la dirigencia del club de Núñez, no tomen la decisión de avanzar. De todas maneras, la dirigencia del club no está dispuesta a pagar una cifra alta, entonces si el conjunto mendocino no baja sus pretenciones, será imposible.

Sin dudas, será uno de los temas del fútbol argentino en los próximos días.