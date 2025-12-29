¿Sebastián Villa a River?: la foto que subió el colombiano y alimentó los rumores del fútbol argentino

En días en los que la ausencia de fútbol argentino se siente, el Mercado de Pases es el único estímulo que mantiene cercano a los hinchas de sus equipos por el momento. En ese contexto, Sebastián Villa es uno de los jugadores que más llama la atención por su incógnito futuro y todo lo que lo rodea.

En las últimas horas, el delantero subió una publicación a sus historias de Instagram que hizo crecer fuertemente los rumores de una posible llegada a River.

La publicación de Sebastián Villa por la que lo vinculan con River

El colombiano compartió una imagen en sus historias en la que se lo ve dándose un abrazo con su compatriota Juan Fernando Quintero y escribió: “Te veo pronto mi hermano”, acompañado de un emoji de avión. El actual jugador de River, la reposteó y agregó: “Hermano siempre”.

La publicación del colombiano junto a Quintero.

Esta situación rápidamente generó mucha repercusión entre los hinchas del fútbol argentino y una ola de comentarios en redes sociales donde los usuarios debatieron sobre la posibilidad de que Villa juegue en River.

Sebastián Villa a River: qué chances hay

A pesar de la imagen que subió el ex jugador de Boca, lo que trascendió es que desde el Millonario no tienen intenciones de comprar al colombiano y por ende, no hay ninguna chance de que se ponga la camiseta de River.