Se va otro socio de Lionel Messi: Jordi Alba anunció su retiro del fútbol

Lionel Messi cosechó grandes amigos y socios dentro del campo de juego a lo largo de sus años de trayectoria. Algunos pasarán desapercibidos con los años, pero otros serán imposibles de olvidar. Jordi Alba es uno de esos que saldrá rápidamente cuando se piense en los mejores socios que tuvo el argentino en su carrera y que, anunció su retiro del fútbol profesional cuando termine la temporada de la MLS con el Inter de Miami.

Jordi Alba anunció su retiro del fútbol

El lateral izquierdo, con pasado en el Barcelona de España, se sumó a la decisión de su íntimo amigo Sergio Busquets y también confirmó su retiro del fútbol cuando termine el torneo de Estados Unidos. El volante lo anunció la semana pasada y de a poco, se van despidiendo los mejores amigos que tuvo Lionel en el verde césped.

El español Jordi Alba (izquierda) festeja su gol con su compañero del Inter Miami, Lionel Messi, en el encuentro de playoffs ante el Atlanta United, el viernes 25 de octubre de 2024 (AP Foto/Lynne Sladky)

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Alba expresó: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de ponerle fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad. Porque siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible y que, ahora, es el momento justo para abrir una nueva etapa y cerrar anteriores con la mejor de las sensaciones. El futbol me lo ha dado absolutamente todo. Gracias a todos mis compañeros, entrenadores, staff, trabajadores de los clubes y rivales que me exigieron a dar lo mejor de mí. Quiero agradecer de manera especial a los clubes que han marcado mi vida”.

Cuándo termina la temporada del Inter de Miami

No solo será el fin de un nuevo campeonato, también significará la despedida de dos de los mejores futbolistas del último tiempo: Jordi Alba y Sergio Busquets. El Inter de Miami entró en la etapa de PlayOffs de la MLS y su duración dependerá de los resultados. Esta etapa del torneo arranca el 22 de octubre y la final es el 6 de diciembre.