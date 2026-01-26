¿Se usará en el fútbol argentino? Un entrenador fue despedido acusado de usar ChatGPT para armar el equipo

El técnico Robert Moreno está envuelto en una polémica por ser acusado de abusar del uso de ChatGPT durante su estadía en el FC Sochi, club ruso que lo echó en septiembre de 2025.

El caso se reactivó por declaraciones de un exdirigente de la institución y generaron sorpresa en el ambito futbolistico.

La acusación del exdirigente

Andrei Orlov, exdirector general del club, hizo la acusación en una entrevista con un medio ruso: “Una herramienta más, ¿por qué no? Pero para Moreno, ChatGPT llegó a ser una de las principales".

De acuerdo a su palabra, la IA era para diseñar entrenamientos, organizar viajes, sugerir fichajes y definir aspectos tácticos.

Entrenador español.

Uno de los ejemplos que dio Orlov fue cuando, en una planificación de un traslado a Jabáravosk el programa de entrenamiento incluía 28 horas sin dormir para los jugadores. Esa recomendación fue corregida a tiempo, pero expuso al DT, según el dirigente.

El chatbot también habría llegado al mercado de pases. Oslov deslizó que se cargaron datos de scouting en la plataforma para analizar delanteros y que el sistema eligió a Artur Shushenachev como la mejor opción, por delante de otros nombres.

La respuesta del entrenador Robert Moreno

Ante las acusaciones, Robert Moreno, exentrenador de la Selección de España, desmintió categóricamente haber usado la herramienta para tomar decisiones deportivas: “Nunca he utilizado ChatGPT (ni ninguna IA) para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores”, sostuvo y aclaró que las herramientas de análisis solo sirven para ordenar información, pero la resolución es tarea del cuerpo técnico y la dirigencia.