Se intentó suicidar la periodista que denunció por abuso a los exjugadores de Vélez

Saltando desde una terraza, trato de quitarse la vida, la periodista tucumana que denunció a los exjugadores de Vélez, José Florentín, Abiel Osorio, Sebastián Sosa y Braian Cufré. Un empleado de mantenimiento logró intervenir a tiempo.

Cómo fue el intento de suicidio

De acuerdo al periodista Pablo Carrozza, la joven intentó hacerlo arrojándose al vacío, en una zona céntrica de la provincia de Tucumán, durante la mañana del 30 de septiembre.

Según Perfil, Florentín la denunció por falsos testimonio hace unos días y también recalcó que Carlos Cisneros, diputado nacional por el frente Fuerza Patria, junto con los abogados Franco Venditti y Patricia Neme, armaron un plan para mantener viva la causa contra él y sus excompañeros

Braian Cufré arribando a Tribunales Penales de Tucumán.

Los letrados defensores de la joven tucumana respondieron diciendo que se trata de una “denuncia espejo”, que tiene como objetivo hacer ruido mediático para no discutir la supuesta violación en manada que sufrió la periodista.

La causa inició en marzo del año pasado, se encuentra a cargo de la fiscal Adriana Reinoso Cuello y cuenta con el testimonio de la víctima y las pruebas encontradas en los chats de WhatsApp de los acusados, pero todavía no fue elevada a juicio. Por ese motivo, los cuatro sospechosos están en libertad y siguen jugando.

Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín Bobadilla durante la audiencia. (Foto eltucumano.com)

En qué equipos están jugando los acusados