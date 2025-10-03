Se filtró la posible camiseta suplente de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Falta cada vez menos para el Mundial 2026, mucha gente empezó a planificar su viaje, cada continente va definiendo sus clasificados y las marcas también van concretando sus diseños para ser parte del evento más importante del fútbol. Ante esto, en los últimos días se dio a conocer la supuesta camiseta suplente de la Selección Argentina de Adidas.

La supuesta segunda equipación de la Selección Argentina

La cuenta de X, especializada en indumentaria deportiva, @Opaleak, filtró en la red social lo que sería la equipación suplente del conjunto de Lionel Scaloni para la cita mundialista. Los colores violetas recuerdan a la utilizada en Qatar 2022, aunque esta vez con un fondo negro que se impone.

💥 Argentina x adidas 💥



🇦🇷 New 2026 World Cup Away Kit! pic.twitter.com/eeP6b6vf3T — Opaleak (@opaleak) October 1, 2025

Rápidamente, ganó mucha repercusión en las redes sociales y también causó diferentes opiniones en los usuarios: "Lo de que sea un homenaje al estilo fileteado es hermoso. Bien argento", “Es la primera camiseta fea de la historia de la Selección Argentina”, expresaron algunos perfiles. También, aparecieron edits de la camiseta en el cuerpo de Lionel Messi, para imaginar como le quedaría.

La posible nueva camiseta suplente de la selección argentina (Opaleak)

Los horarios para el Mundial 2026 en Argentina

Según dio a conocer el medio CNF Concacaf, los partidos de la Copa del Mundo, en Argentina, serán en los siguientes horarios:

13:00 hs

16:00 hs

19:00 hs

22:00 hs

Qué día es el sorteo del Mundial 2026

La FIFA estableció que el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 va a ser el próximo 5 de diciembre en la imponente Sphere de Las Vegas, un recinto de última generación cubierto por una pantalla LED y con capacidad para 17.600 personas.

Qué selecciones ya están clasificadas al Mundial 2026

Por ahora, estos son los 18 equipos que aseguraron su lugar en la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Los clasificados son:

Anfitriones : Canadá, México y Estados Unidos

Conmebol : Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia

Asia : Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia

Oceanía : Nueva Zelanda

África: Marruecos y Túnez