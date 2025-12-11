Se cayó de la tribuna de Gimnasia, quedó en coma, se levantó y tuvo una insólita reacción cuando se enteró del resultado

Federico Díaz Cano, el hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata que cayó desde una tribuna en la previa del clásico frente a Estudiantes, despertó del coma y logró llevar tranquilidad a su familia y amigos. El hombre de 35 años permanece “estable, sedado y bajo observación permanente” en el hospital San Martín, donde continúa internado desde el día del accidente.

Según informó el diario El Día de La Plata, Díaz Cano recuperó la consciencia y, al enterarse de que el Lobo había perdido el partido ante Estudiantes, tuvo una reacción tan insólita como reveladora de su mejoría: “se enojó”, según relataron sus allegados al medio platense.

Gimnasia y Estudiantes juegan el clásico de La Plata por un lugar en la final del Torneo Clausura. (Fotobaires)

Un accidente que pudo ser fatal

El hecho ocurrió cerca de la puerta 14 del estadio Juan Carmelo Zerillo, cuando faltaba una hora para el inicio del clásico. Tras los pedidos de ayuda de otros hinchas, la policía encontró a Federico tirado en la vereda, detrás de la tribuna Centenario.

Ingresó al hospital con un cuadro extremadamente grave: múltiples lesiones, fracturas expuestas en los miembros superiores, un traumatismo encéfalo-craneano severo y otras heridas internas producto de la caída desde aproximadamente 20 metros. En las primeras horas fue intervenido quirúrgicamente, necesitó transfusiones y fue conectado a un respirador.

Cómo evoluciona su salud

Afortunadamente, el parte médico reciente trajo alivio. Fuentes consultadas por El Día aseguraron que las últimas 12 horas fueron “buenas”: ya no presenta pérdidas de sangre activas, aunque continúa con asistencia respiratoria para evitar esfuerzos innecesarios.

Las fracturas en los brazos ya fueron operadas y los estudios descartaron complicaciones en pulmones y riñones, lo que representa un avance significativo dentro de la gravedad del cuadro.

Ahora, los médicos consideran que los próximos días serán fundamentales para evaluar su evolución, el posible impacto neurológico y el inicio de una eventual rehabilitación.

Una familia marcada por Gimnasia

Federico es hijo de Mario Díaz Cano, histórico hincha del Lobo y excoordinador de fútbol del club entre 2008 y 2010. La noticia de su despertar generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales por parte de socios, simpatizantes y dirigentes.