San Martín ya conoce a su primer rival en la Copa Argentina

San Martín de Tucumán enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en los 32avos de final de la Copa Argentina, en un cruce que aún tiene sede, día y horario a confirmar.

El partido marcará el debut del Santo en una nueva edición del certamen federal, donde buscará avanzar de fase y seguir ganando protagonismo a nivel nacional.

Según el cuadro oficial del torneo, en caso de lograr la clasificación, el equipo de La Ciudadela se medirá en 16avos de final con el ganador del duelo entre Banfield y Real Pilar, lo que podría darle a San Martín la chance de enfrentar a un rival de Primera División o a una de las sorpresas del Ascenso.

La expectativa ya se siente entre los hinchas, que aguardan la confirmación oficial de la organización para empezar a planificar el viaje y acompañar al Santo en otro capítulo de la Copa más federal del país.