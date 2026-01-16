Repechaje Mundial 2026: cuándo y contra quién jugará Bolivia para la Copa del Mundo

A pocos meses del inicio del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, ya se empieza a palpitar con los partidos que se disputarán por el repechaje para obtener su boleto para la Copa del Mundo. Allí, el equipo sudamericano que estará participando será Bolivia que ya tiene rival confirmado y fecha.

La expectativa en torno a la definición de los últimos cupos para el Mundial 2026 crece a medida que se acercan las fechas decisivas. La selección boliviana se ganó la oportunidad de luchar por un lugar en la cita máxima del fútbol tras finalizar séptima en las Eliminatorias Conmebol, superando a Venezuela en la última jornada con una victoria histórica ante Brasil. Ahora, la atención de los hinchas está puesta en el calendario y los rivales que deberá enfrentar la Verde para llegar a Estados Unidos, México y Canadá, luego de más de tres décadas de ausencia mundialista.

El repechaje será determinante para definir la presencia de Bolivia en el torneo más prestigioso del fútbol internacional. La competencia ofrecerá un formato innovador, con partidos decisivos a disputarse en México, y la posibilidad concreta de que el equipo sudamericano regrese a una Copa del Mundo tras su última participación en 1994.

Cuándo y dónde se juega el repechaje para el Mundial 2026

El repechaje intercontinental se disputará entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo de 2026, en territorio mexicano, una de las tres sedes del certamen junto a Estados Unidos y Canadá. Las ciudades de Monterrey y Guadalajara serán las anfitrionas de estos encuentros cruciales, en los que seis selecciones buscarán quedarse con los dos boletos restantes para la cita mundialista.

El formato anunciado por la FIFA establece que los cuatro equipos peor posicionados en el Ranking FIFA jugarán una ronda semifinal. Los dos mejores clasificados del ranking accederán directamente a la final de cada llave, enfrentando a los ganadores de las semifinales. Los dos vencedores de las finales obtendrán su lugar en el Mundial 2026. De este modo, algunas selecciones deberán imponerse en dos partidos, mientras que otras solo necesitarán una victoria para asegurar la clasificación.

Rivales de Bolivia y el camino hacia la Copa del Mundo

En este contexto, Bolivia ya conoce su hoja de ruta: su primer rival será Surinam en la semifinal del repechaje. En caso de conseguir la victoria, la Verde enfrentará en la final a Irak, equipo que accedió directamente a esa instancia por su ubicación en el ranking internacional. Si logra imponerse en ambos compromisos, el seleccionado boliviano regresará a la Copa del Mundo, lo que significaría un hecho histórico para el fútbol del país.

La expectativa y el trabajo del plantel estarán enfocados en superar estos desafíos para concretar el sueño de participar nuevamente en la máxima competencia del fútbol internacional. Los aficionados bolivianos ya se preparan para alentar a su selección en una instancia que puede cambiar el rumbo deportivo de todo un país.