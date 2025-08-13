Rafael Nadal creará 7 hoteles de lujo en Argentina pero no en Buenos Aires: dónde estarán

El extenista español Rafael Nadal, reciente padre por segunda vez, dará un importante paso en su faceta empresarial con la apertura de siete hoteles de lujo en Argentina. El proyecto será desarrollado junto a Meliá Hotels International, cadena hotelera reconocida a nivel mundial, y estará bajo la exclusiva marca Zel, que combina diseño mediterráneo, servicios de alta gama y experiencias personalizadas.

El anuncio fue realizado por Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, quien destacó la relevancia de esta inversión para el turismo nacional. “Rafa Nadal desembarca en Argentina con emprendimiento turístico: 7 hoteles de lujo junto a Meliá Hotels International. Esto muestra el interés creciente en esta Argentina del presidente Javier Milei de personalidades emprendedoras como Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels, y de un fuera de serie como Rafa, ahora en otra etapa de su vida”, expresó.

Dónde estarán los nuevos hoteles de Rafael Nadal en Argentina

El plan contempla la apertura de complejos en siete destinos icónicos:

Patagonia: El Calafate, Bariloche y Ushuaia.

Norte argentino: Iguazú, Posadas y Salta.

Cuyo: Mendoza.

Estos establecimientos se sumarán a los cinco que Meliá ya opera en el país, incluyendo un hotel en el Parque Nacional Iguazú y cuatro en la ciudad de Buenos Aires.

Hoteles de lujo que creará Rafael Nadal.

Un impulso para el turismo de alta gama

La marca Zel ya cuenta con presencia internacional en Mallorca, Tossa de Mar y Punta Cana, y ahora busca conquistar el mercado argentino con propuestas que priorizan la experiencia del viajero y el lujo sostenible.

Con esta llegada, se espera atraer a visitantes de alto poder adquisitivo y fortalecer la imagen de Argentina como destino premium en América Latina. Según el propio Nadal, este proyecto combina su pasión por el deporte con la hospitalidad y la creación de experiencias inolvidables.

ARCHIVO - Rafael Nadal besa el trofeo de campeón tras vencer a Casper Ruud en la final del Abierto de Francai, el 5 de junio de 2022, en París. (AP Foto/Michel Euler)

La apertura de estos hoteles no solo representará una oportunidad para el turismo, sino también para la generación de empleo y desarrollo local en cada una de las regiones seleccionadas.