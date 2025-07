Alejandra “Locomotora” Oliveras falleció este lunes por la tarde. Luego de tener una vida dedicada al boxeo, al entrenamiento, al entretenimiento y a la política. Hace casi dos semanas fue internada en el Hospital José María Cullen de Santa Fe tras haber sufrido un accidente cerebrovascular isquémico (ACV). Ingresó a las 9:20, con un cuadro de síndrome confusional y parálisis en la mitad izquierda de su cuerpo. Finalmente, tras días de pelea, perdió la vida.

Qué títulos consiguió Alejandra “Locomotora” Oliveras

Por su amplia trayectoria en el deporte, el año pasado fue incluida en el Salón de la Fama del Boxeo Latinoamericano, convirtiéndose así en ser la primera mujer en conseguir ese lugar. Alejandra Marina Oliveras, reconocida como “Locomotora” fue campeona mundial 6 veces en 5 categorías distintas. “Por esa razón y por todo lo que ella representa, es que hemos incorporado su nombre al Salón de la Fama del Boxeo Latinoamericano”, afirmó Orlando Bohórquez, presidente del mismo.

Por qué le decían “Locomotora” a Alejandra Oliveras

En una entrevista con TyC Sports, explicó el origen de su apodo, que la caracterizó durante toda su vida: “Yo me lo puse papá, ¿qué mejor que te apodes vos? A mí me querían poner ‘toro ciego’ y después me querían poner ‘autito chocador’. ¡No!, les dije, yo no soy ni toro ni autito chocador, yo soy la locomotora. Y yo creo que todos acá (señala el pecho), tenemos una locomotora. ¡Pa delante, carajo!“, concluyó.