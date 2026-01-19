“Nuestros mayores enemigos”: quién es el ex jugador de la selección de Francia que odia a los argentinos

La final del Mundial de Qatar 2022 entre la Argentina y Francia dejó golpeado no solo a gran parte del plantel francés, sino que tanto el público como algunos ex jugadores, expresaron su malestar por los festejos de la selección argentina. Entre ellos, el ex delantero del conjunto galo Djibril Cissé expresó su rechazo a los argentinos y dijo: “Son nuestros mayores enemigos”.

El eco de la definición mundialista continúa resonando en ambos países y ha potenciado una rivalidad futbolística que trasciende fronteras. Las imágenes de los festejos albicelestes tras el triunfo en Qatar generaron controversia en Francia y reacciones de figuras históricas del fútbol europeo. Cissé, mundialista en 2002 y 2010, no ocultó su enojo en declaraciones recientes al medio francés L’Equipe, donde profundizó su malestar por la actitud del plantel argentino, en particular por los cánticos virales que dieron la vuelta al mundo durante la celebración.

La declaración de Cissé no pasó inadvertida ni en Francia ni en Argentina y reavivó el debate sobre los límites de la rivalidad deportiva y el impacto cultural de las celebraciones en redes sociales. A tres años de aquella final inolvidable, el exdelantero insistió en que la rivalidad dejó de ser solo un tema futbolístico para convertirse, según sus palabras, en algo personal.

El "Dibu" Martínez con Kylian Mbappé tras la final del Mundial de Qatar 2022

El enojo de Cissé por los festejos argentinos

Durante una emisión televisiva, Djibril Cissé declaró: “Solo siento odio hacia ellos”, en referencia al plantel argentino. El exjugador de Liverpool y Marsella aseguró que las imágenes de los festejos, especialmente el video de Enzo Fernández en la consagración de la Copa América, lo dejaron profundamente enojado. Para Cissé, los jugadores de la selección argentina se convirtieron en los “mayores enemigos” de Francia por la forma en que vivieron la victoria, transformando la clásica rivalidad deportiva en un enfrentamiento cargado de emociones y orgullo nacional.

Cissé, conocido tanto por su talento goleador como por su estilo extravagante, fue uno de los exponentes de la generación francesa que también sufrió importantes lesiones a lo largo de su carrera, pero siempre mantuvo una presencia relevante en el fútbol internacional. Su postura actual refleja el clima de tensión que persiste entre ambas selecciones desde la recordada final en Lusail, donde Argentina se impuso en los penales y cerró una campaña histórica.

El exfutbolista expresó su enojo por los festejos y cánticos de los jugadores argentinos, calificándolos como “mayores enemigos”.

La paradoja: de enemigo a embajador de Racing

Más allá de sus declaraciones, el destino llevó a Cissé a lucir los colores de un club argentino. Este año, fue elegido como imagen global de la campaña “Kombat XXV” de la marca Kappa, que celebró los 25 años de la icónica camiseta ajustada. Racing Club fue uno de los equipos seleccionados para estrenar la indumentaria, y Cissé posó con la camiseta de la Academia a pesar de su marcada rivalidad con el fútbol argentino. El evento, que busca resaltar valores como la innovación y la sostenibilidad, sumó un nuevo capítulo a la relación de amor-odio entre el exdelantero francés y el deporte nacional.

Mientras la rivalidad entre Francia y Argentina suma capítulos con cada cruce histórico, el testimonio de Cissé resume el sentimiento de muchos hinchas galos tras la derrota de 2022 y confirma que el fútbol es capaz de encender pasiones e identidades a escala global.