Nico Occhiato quiso “shippear” a un arquero que estuvo preso por violencia de género: quién es “Nacho” Arce

Los medios tienden a repetir las fórmulas que les resultaron efectivas y exitosas. En ese contexto, Nico Occhiato apostó a improvisar un “shippeo”, pero la reacción en las redes no fue la esperada. Y es que el invitado y candidato en cuestión arrastraba un grave precendente por violencia de género, que el conductor no tuvo en cuenta: se trató de Ignacio “Nacho” Arce, actual arquero de Deportivo Riestra.

El deportista, que en 2023 estuvo preso una semana tras agredir a su pareja de ese momento, fue invitado a Luzu y desató la polémica. Suecede que el club está haciendo temporada en la misma zona desde donde salen los programas del canal de streaming, por lo que Occhiato invitó al arquero para realizar un breve intercambio.

El chiste fue detectar las caras de las chicas de la producción ante la presencia del futbolista. “Se va shippeado hoy de acá”, dijo el conductor. Pero las reacciones en redes fueron muy críticas. “Dan asco, siempre llevan al stream a alguien que tiene causas y escraches", “Si lo hace Olga lo escrachan en todos lados...”, “Muy bueno dándole lugar a un hijo de p...”, fueron solo algunos de los mensajes.

Quién es “Nacho” Arce

Arce es el arquero de Deportivo Riestra, club que siempre es noticia por sucesos polémicos o bizarros. El guardavalla tiene un perfil acorde al espirítu de la institución: de alto perfil, extrovertido y siempre con la premisa de “generar contenido”.

Nacho Arce, arquero de Riestra

En este contexto, por ejemplo, es el encargado de repartir alfajores de una marca auspiciante entre los hinchas antes de cada partido. Y no solo a los simpatizantes locales: se lo vio en todas las canchas llevando adelante la misma acción.

Pero Arce no tuvo siempre ese perfil simpático que promueve hoy en las cancha de Primera y en los streams como Luzu. En mayo de 2023, estuvo una semana preso como medida cautelar por una causa de violencia de género. En aquel entonces, estaba en las filas de Platense.

Arce habría golpeado a su entonces novia en medio de una discusión en un country de Tigre, que se generó luego de que ella quisiera revisarle el celular. Él negó el ataque y, de hecho, aseguró que la contusión en la boca de la mujer fue a raíz de una caída en medio del forcejeo. Además advirtió que la chica lo había mordido y que, en todo caso, si había una víctima era él.