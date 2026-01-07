Masso recibió a Las Felinas: apuntan a fortalecer el hockey en La Costanera

En una escena que se repite en muchos barrios —mujeres que sostienen un equipo con esfuerzo propio y horas de parque—, Las Felinas llevaron su historia desde barrio La Costanera hasta una mesa de trabajo con Desarrollo Social. La idea: convertir el hockey en una puerta de inclusión, con respaldo para equipamiento, organización y el paso clave de competir formalmente en 2026.

Hockey barrial como contención

El encuentro sirvió para poner en primer plano una realidad concreta: el deporte no es solo entrenamiento, sino un espacio de cuidado, pertenencia y hábitos saludables, especialmente en zonas donde cuesta más sostener propuestas recreativas estables. Desde la cartera social remarcaron la importancia de sumar a la sociedad civil en iniciativas que ofrezcan tiempo libre con sentido.

Las Felinas está integrado por más de 20 mujeres de La Costanera y áreas cercanas. Entrenan en el Parque 9 de Julio desde hace tres años, y vienen empujando el sueño de consolidar el proyecto, sumar niñas y niños, y darle continuidad al hockey como herramienta barrial.

Una reunión con proyección de futuro

Durante la reunión se habló de necesidades materiales —porque el hockey es un deporte caro— y también de acompañamiento para ordenar el crecimiento del equipo. Según se informó, se trabajará para que en 2026 puedan inscribirse en una liga y acceder a recursos básicos para sostener la actividad.

En ese marco, Masso expresó: “La verdad que ya teníamos desde el año pasado pendiente la reunión y hoy pudimos recibir a un grupo de cuatro madres que se dedican a practicar hockey, y a partir de esta actividad tan linda quieren transmitir en La Costanera y tantos otros barrios, la idea de que a través del deporte se pueda abrir un foco de contención para tantos niños y niñas”.

“Pudimos charlar sobre cada realidad que afrontan estas madres, y surgieron las necesidades que atraviesan y de cómo el Estado puede llegar para darles una mano, y no solo en lo deportivo, sino en tantos otros temas importantes”.

“Vamos a trabajar para que este año 2026 ellas puedan inscribir en la liga a su equipo, y cuenten con todas las herramientas e indumentarias para practicar hockey”, concluyó el ministro.

Por su parte, Marta Martínez, integrante de Las Felinas, contó: “Con las chicas tenemos un equipo de hockey hace más de 3 años, y entrenamos los miércoles y viernes en el parque 9 de Julio. La verdad queríamos hablar con el Ministro para ver la posibilidad de que nos ayuden con la indumentaria y los palos para practicar hockey ya que se trata de un deporte caro, así que nos llevamos su compromiso y voluntad de ayudarnos con estos recursos”.