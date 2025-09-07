Más de 130 deportistas tucumanos competirán en los Juegos de Alto Rendimiento

Tucumán se prepara para un debut histórico en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) 2025, el evento multideportivo que unificará por primera vez al deporte olímpico y paralímpico en una misma cita federal. La competencia se desarrollará del 9 al 14 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con más de 3.000 atletas de todo el país.

La provincia participará con 135 deportistas, acompañados por 31 entrenadores y 12 integrantes de staff. La delegación intervendrá en 18 disciplinas, entre ellas: ajedrez, hockey (femenino y masculino), judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, patinaje artístico, pelota, rugby 7 (femenino y masculino), tenis, tiro con arco, wushu kung-fu, paratletismo, parajudo, paratriatlón y ciclismo en sus tres modalidades (montaña, pista y ruta).

El secretario de Deporte, Diego Erroz, junto al subsecretario de Deporte, Maximiliano Germán, y el subsecretario de Salud, Marcelo Montoya, destacaron que se trata de “una oportunidad única para que nuestros atletas demuestren el fruto de su esfuerzo, compitan en un entorno de alta exigencia y se proyecten hacia competencias internacionales como los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026”.

Desde el Gobierno provincial, el ministro del Interior, Darío Monteros, subrayó la importancia del acompañamiento logístico y humano, mientras que el gobernador Osvaldo Jaldo reafirmó el compromiso de su gestión con el deporte.

“Invertir en nuestros jóvenes atletas es apostar al futuro de Tucumán. Estos Juegos son una plataforma de crecimiento y desarrollo para toda la provincia”, expresó el mandatario.

Los JADAR 2025 se consolidan como una vidriera nacional para el talento joven, brindando a los tucumanos la posibilidad de convivir y competir con atletas de élite, sumar experiencia y posicionarse de cara a los próximos desafíos internacionales.