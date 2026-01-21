Lucas Hernández del PSG y campeón del mundo con Francia, fue denunciado por presunta trata de personas

El mundo del fútbol amaneció conmocionado este miércoles tras conocerse que Lucas Hernández, actual jugador del Paris Saint-Germain y campeón del mundo con la Selección de Francia en 2018, enfrenta una denuncia por presunta trata de personas y empleo no registrado. La acusación, que también involucra a su esposa, Victoria Triay, fue presentada ante la Fiscalía de Versalles por un matrimonio colombiano que desempeñaba funciones domésticas en la residencia de la pareja.

Una promesa de regularización que nunca llegó

Según la información revelada por Paris Match, el vínculo entre la familia del futbolista y los denunciantes comenzó en junio de 2024. Victoria Triay habría contactado en Colombia a una enfermera de 27 años llamada Marie, a quien conoció durante un tratamiento médico. Bajo la promesa de regularizar su situación legal en Francia, la joven viajó a Europa en septiembre de ese año sin visado ni papeles oficiales.

Jugador del PSG y Francia.

Con el tiempo, la pareja habría convocado al resto de la familia de la joven, extendiendo la promesa de formalización que, según la denuncia, nunca se habría concretado.

Jornadas extenuantes y pagos en efectivo

El expediente judicial, al que tuvo acceso la prensa francesa, detallaría condiciones laborales extremas. Los denunciantes afirman que cumplían tareas de cocina, cuidado de niños, limpieza y seguridad sin haber sido contratados legalmente.

Horarios abusivos: La familia asegura haber trabajado bajo jornadas de entre 72 y 84 horas semanales sin descanso.

Pagos en negro: Los salarios rondarían los 2.000 euros mensuales , abonados exclusivamente en efectivo y sin ningún registro en la Seguridad Social francesa.

Falsificación: La denuncia incluiría la presunta entrega de documentación española falsa para simular una estancia regular en el país.

La abogada de los demandantes, Lola Dubois, fue contundente al declarar que “la ausencia total de cotizaciones y contratos demuestra la intencionalidad del delito”.

Un incidente armado y contratos retroactivos

Uno de los puntos más delicados de la investigación gira en torno a un intento de robo ocurrido en la casa del defensor en diciembre de 2024. Durante el suceso, los hombres de la familia colombiana habrían utilizado armas de fuego y cuchillos para repeler a los intrusos. La policía secuestró un arma registrada a nombre del matrimonio Hernández-Triay, hecho que quedó documentado en cámaras de seguridad.

La situación laboral terminó de quebrarse en octubre de 2025, cuando Marie y su madre fueron despedidas tras una discusión. Según los testimonios, días después del despido se habrían redactado contratos retroactivos con condiciones distintas a las reales en un intento de “regularización forzada”. Incluso, se menciona la firma de acuerdos de confidencialidad en febrero de 2025, pese a que no existiría una relación laboral formal en ese momento.

La respuesta del entorno del jugador

Hasta el momento, la postura oficial del entorno de Lucas Hernández ha sido de sorpresa. Consultados por medios locales, el representante del futbolista aseguró que tanto él como su esposa “no estaban al tanto” de la denuncia y se encuentran “completamente desconcertados” por las acusaciones.

Mientras la Justicia de Versalles continúa con el análisis del caso, el defensor sigue vinculado al PSG y a la Selección de Francia.