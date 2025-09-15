Los dos finalistas de la Champions según la IA: quiénes llegarían a Budapest 2026

Esta semana comienza una nueva edición de la UEFA Champions League. El formato nuevo se seguirá usando para esta temporada 2025/26 y cada club jugará ocho partidos en la fase de la liga, que tendrá 36 equipos. Los mejores ocho a octavos, y desde el 9° al 24° a un playoff clasificatorio. De esta manera, habrá cruces importantes en la primera ronda y la presencia argentina para este año será importante.

Ante esto, la inteligencia artificial analizó planteles, rendimientos recientes y jerarquía internacional para proyectar quiénes llegarían al partido decisivo.

Real Madrid, el eterno candidato

Para la IA, el Real Madrid aparece como el principal candidato a la final. El club más ganador de la competencia (15 títulos) cuenta con figuras mundiales en su ataque y a pesar de que el último año no fue el mejor para ellos, la llegada de Xabi Alonso al banco, le da nuevas esperanzas a los hinchas. De concretarse, el argentino Franco Mastantuono podría estar en los primeros planos del viejo continente.

Franco Mastantuono hizo su primera aparición como titular en el Real Madrid en la victoria por 3-0 ante Real Oviedo. (Prensa Real Madrid)

Manchester City, la potencia moderna

El otro candidato que arriesgó ChatGPT es el Manchester City de Pep Guardiola. A pesar de que viene de una de las peores temporadas del último tiempo, sus nombres propios lo marcan como uno de los aspirantes al título. El conjunto inglés tiene el plantel más largo y competitivo de Europa. Ya saben lo que es ganar la Champions, y quieren volver a hacerlo con autoridad.

Manchester City se impuso 3-0 sobre Manchester United por la fecha cuatro de la Premier League. (Crédito: X/@ManCityPT)

La final de la Champions 2025/26 en Budapest

Según la predicción de la IA, el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest se vería un choque de estilos y generaciones: la mística histórica del Real Madrid contra el poderío moderno del Manchester City. En el último tiempo se cruzaron muchas veces en etapas decisivas, pero nunca lo hicieron en una final.

Vinicius Junior (derecha) del Real Madrid pugna por el balón con Rodri del Manchester City en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 9 de abril de 2024. (AP Foto/Manu Fernández)

