Los dos finalistas de la Champions según la IA: quiénes llegarían a Budapest 2026

Esta semana comienza una nueva edición de la UEFA Champions League. El formato nuevo se seguirá usando para esta temporada 2025/26 y cada club jugará ocho partidos en la fase de la liga, que tendrá 36 equipos. Los mejores ocho a octavos, y desde el 9° al 24° a un playoff clasificatorio. De esta manera, habrá cruces importantes en la primera ronda y la presencia argentina para este año será importante.
Ante esto, la inteligencia artificial analizó planteles, rendimientos recientes y jerarquía internacional para proyectar quiénes llegarían al partido decisivo.
Real Madrid, el eterno candidato
Para la IA, el Real Madrid aparece como el principal candidato a la final. El club más ganador de la competencia (15 títulos) cuenta con figuras mundiales en su ataque y a pesar de que el último año no fue el mejor para ellos, la llegada de Xabi Alonso al banco, le da nuevas esperanzas a los hinchas. De concretarse, el argentino Franco Mastantuono podría estar en los primeros planos del viejo continente.
Manchester City, la potencia moderna
El otro candidato que arriesgó ChatGPT es el Manchester City de Pep Guardiola. A pesar de que viene de una de las peores temporadas del último tiempo, sus nombres propios lo marcan como uno de los aspirantes al título. El conjunto inglés tiene el plantel más largo y competitivo de Europa. Ya saben lo que es ganar la Champions, y quieren volver a hacerlo con autoridad.
La final de la Champions 2025/26 en Budapest
Según la predicción de la IA, el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest se vería un choque de estilos y generaciones: la mística histórica del Real Madrid contra el poderío moderno del Manchester City. En el último tiempo se cruzaron muchas veces en etapas decisivas, pero nunca lo hicieron en una final.
Los 10 mejores partidos de la Fase Liga de Champions League
La competencia contará con la presencia de muchos futbolistas argentinos, y tras el sorteo, estos son los 10 partidos más atractivos de la Fase de la Liga.
- Paris Saint Germain - Bayern Múnich
- Paris Saint Germain - Barcelona
- Real Madrid - Manchester City
- Real Madrid - Liverpool
- Bayern Múnich - Chelsea
- Bayern Múnich - Arsenal
- Chelsea - Barcelona
- Inter de Milán - Liverpool
- Inter de Milán - Atlético de Madrid
- Atlético de Madrid - Liverpool