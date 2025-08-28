Los 10 mejores cruces de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025/26

Hace algunos días volvió a girar la pelota en Europa con la vuelta de las ligas más prestigiosas del mundo. Ahora, se definió la fase de grupos de la UEFA Champions League para que los equipos puedan planificar la primera parte del año completamente.

Los 10 mejores partidos de la Fase Liga de Champions League

La competencia contará con la presencia de muchos futbolistas argentinos, y tras el sorteo, estos son los 10 partidos más atractivos.

Paris Saint Germain - Bayern Múnich Paris Saint Germain - Barcelona Real Madrid - Manchester City Real Madrid - Liverpool Bayern Múnich - Chelsea Bayern Múnich - Arsenal Chelsea - Barcelona Inter de Milán - Liverpool Inter de Milán - Atlético de Madrid Atlético de Madrid - Liverpool

El trofeo de la Champions League. (EFE)

Cómo eran los bombos para el sorteo de la Champions League

Vale la pena aclarar que será el segundo año en que se utilizará el nuevo formato. La primera edición con esta novedad consagró al París Saint Germain como campeón. En pocas palabras, cada equipo juega contra dos rivales de todos los bombos.

Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund, Barcelona.

Bombo 2: Arsenal, Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht, Brujas.

Bombo 3: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisboa, Olympiacos, Slavia Praga, Bodø/Glimt, Marsella.

Bombo 4: Copenhague, Mónaco, Galatasaray, Union SG, Athletic, Newcastle, Pafos, Kairat, Qarabag.