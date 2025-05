Lionel Scaloni lo citó a la Selección Argentina, pero podría jugar para otro país

El mercado de pases europeo está en ebullición y uno de los futbolistas que podría dar un giro importante en su carrera es Pablo Maffeo. Actualmente en Mallorca, el lateral derecho de 27 años podría cambiar de equipo tras tres temporadas y, además, analiza qué rumbo tomar con su futuro internacional.

Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina, ya lo convocó para los partidos de junio contra Chile y Colombia, en el marco de la próxima fecha FIFA. Mientras el entrenador define los nombres que sumará desde la liga local, también sigue de cerca cómo evolucionan las negociaciones de sus futbolistas en Europa. En este contexto, Maffeo aparece como uno de los protagonistas de la próxima ventana de transferencias.

¿Nuevo destino en España?

Según fuentes cercanas al mercado de pases, Real Betis mantiene un fuerte interés en incorporar a Maffeo, cuyo pase está valorado en unos 5 millones de euros. El club andaluz busca reforzar el lateral derecho y, de hecho, esta contratación es prioridad para Manu Fajardo, director deportivo del Betis. Por su parte, la relación del defensor con los hinchas de Mallorca se ha tensado, lo que podría acelerar su salida tras no concretarse un traspaso en el mercado anterior.

Pablo Maffeo

Este posible cambio de club podría darle un nuevo impulso a la carrera de Maffeo y abrirle puertas para consolidarse en un equipo más competitivo dentro de La Liga.

Su dilema con la Selección: ¿Argentina, Italia o España?

El futuro de Pablo Maffeo no solo se discute en términos de clubes. En lo internacional, el defensor nacido en Sant Joan Despí enfrenta una decisión trascendental. Hijo de madre argentina y padre italiano, Maffeo rechazó jugar para España —selección con la que estuvo en categorías juveniles— y manifestó su deseo de representar a Argentina o, en última instancia, a Italia.

Maffeo en su primera práctica, con Messi atrás. (Foto: Prensa AFA).

En una reciente entrevista con La Zona 10, Maffeo reveló: “Esperaría un llamado de Argentina, fue la primera selección que me contactó”. Además, aclaró: “Si no se da, elegiría Italia antes que España, para homenajear a mi padre, que nació en Nápoles”. Por ahora, no recibió convocatoria alguna por parte del cuerpo técnico italiano, pero esta declaración abre una puerta a futuras posibilidades.

Cuándo juega la Selección Argentina

Ya clasificado al Mundial 2026, el campeón del mundo se preparará para una nueva fecha FIFA:

vs. Chile el jueves 5 de junio a las 22:00 hs de visitante.

vs. Colombia, el martes 10 de junio a las 21:00 hs en el Estadio Monumental