Lionel Messi se enojó, peleó con un rival y fue amonestado: cuándo fue la última vez que el 10 recibió una amarilla

Lionel Messi vivió como un verdadero clásico el partido de su Inter Miami ante Orlando City por la Leagues Cup y no se guardó nada.

El astro argentino tuvo un fuerte encontronazo con el uruguayo Cesar Araújo, se calentó con el peruano Wilder Cartagena y fue amonestado en la victoria de Las Garzas.

Lionel Messi festeja un nuevo gol en Inter Miami, que superó a Orlando Magic y avanzó a los octavos de final de la Leagues Cup. (AP) Foto: AP

¿Lo invitó a pelear? La discusión de Messi con Araújo

En su tercera presentación con la camiseta de Inter Miami, Lionel Messi mostró su lado más competitivo. Es cierto que el astro rosarino nunca se guarda nada, pero esta noche demostró la verdadera sangre argentina que suele tener con la camiseta de la selección.

El 10 vivió muy acaloradamente el “Clásico del Sol” entre Inter y Orlado City, este fue el primer encuentro donde sintió el verdadero rigor de la MLS y sacó a relucir su “guapeza”. Es que los primeros 45′ fueron verdaderamente luchados y Messi tuvo algunos cruces con varios rivales, especialmente con el uruguayo, Cesar Araújo.

El capitán tuvo varios encontronazos, con el charrúa, y tal fue su enojo, que se retiraron ambos discutiendo del campo de juego una vez finalizada la primera etapa. Como de costumbre, Messi se tapó los labios al hablar con el rival, pero sus gestos dejaron ver que lo que le decía a Araújo no era para nada amistoso.

Una patada a Cartagena y la amarilla para La Pulga

A mitad del primer tiempo, cuando aún ganaba por 1 a 0 su equipo, Inter Miami, Lionel Messi recibió la tarjeta amarilla. La Pulga recibió una dura falta hecha por dos rivales en la mitad de la cancha que provocó todo su enojo.

Al querer realizar rápidamente el tiro libre, el astro argentino empujó al peruano, Wilder Cartagena, que lo tapaba y el árbitro intervino rápidamente para que no pase a mayores. En la siguiente jugada, el volante de Orlando se iba con la pelota y Messi fue fuerte para no dejarlo avanzar, por lo que el juez del encuentro no dudó y le mostró la amarilla.

La última vez que Messi fue amonestado

No son muchas las veces que Lionel Messi recibe tarjetas por parte de los árbitros e incluso la de esta noche fue la primera luego de casi 9 meses.

La última vez que Messi vio la amarilla había sido en la semifinal del Mundial de Qatar ante Holanda, partido dirigido por Mateu Laóz y que fue el encuentro con más amonestaciones en la Copa del Mundo.

En ese partido, que fue una verdadera batalla, La Pulga recibió la amarilla por el juez español debido a quedarse protestando por diferentes fallos que el 10 entendía que no habían sido correctos.