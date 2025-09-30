Las 3 condiciones que debe cumplir Franco Colapinto para seguir en Alpine en 2026

La participación de Franco Colapinto en la Fórmula 1 es un tema que mantiene en vilo a todos los argentinos amantes del automovilismo. Sin embargo, el argentino dejó la vara alta en sus primeras carreras con Williams, y en Alpine no pudo mantener esos resultados. Por eso, muchos empezaron a preguntarse si estará en la temporada del año que viene.

Las 3 condiciones que debe cumplir Colapinto para seguir en Alpine

El New York Times analizó el panorama de Alpine para la temporada 2026, haciendo hincapié en la mejora que tendrá la escudería con la incorporación de los motores Mercedes y postuló al argentino como el máximo candidato para seguir siendo piloto principal en esa competencia interna con Paul Aron.

Colapinto en la práctica dos de Bakú (Prensa)

Sin embargo, también mencionó los 3 requisitos que debe cumplir Franco Colapinto para asegurarse su presencia como piloto principal en Alpine para la temporada del 2026:

Evitar accidentes costosos Mantenerse cerca de Pierre Gasly en términos de ritmo Mostrar signos de mejora

Franco Colapinto y Stuart Barlow, una relación en pista que tiene que mejorar. (Prensa Alpine)

Por ahora, el argentino cumple con todos los requisitos y se perfila como el gran candidato a ser confirmado. Flavio Briatore, asesor deportivo de Alpine, adelantó que la decisión se sabrá entre octubre y noviembre.

La actualidad de Colapinto en la Fórmula 1: qué carreras se le vienen

En busca de seguir mejorando y tras un fin de semana de descanso, las próximas carreras que tiene Colapinto con Alpine son las siguientes:

Singapur - Singapur: del 3 al 5 de octubre

Estados Unidos - Austin: del 17 al 19 de octubre

México - Ciudad de México: del 24 al 26 de octubre

Brasil - San Pablo: del 7 al 9 de noviembre

Estados Unidos - Las Vegas: del 20 al 22 de noviembre

Qatar - Lusail: del 28 al 30 de noviembre

Abu Dhabi - Yas Marina: del 5 al 7 de diciembre