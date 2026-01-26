La respuesta de Leandro Paredes a Juan Román Riquelme sobre la “deuda con los hinchas”: “Haga lo que haga...”

Boca arrancó con el pie derecho el Torneo Apertura este domingo al vencer por 1 a 0 a Deportivo Riestra, aunque no le sobró nada. Tras el triunfo y de cara a lo que serán los compromisos de este año, habiendo pasado un 2025 para el olvido, Leandro Paredes se refirió a la actualidad del equipo y respondió a los dichos del presidente Juan Román Riquelme sobre “la deuda de los jugadores con los hinchas”.

El capitán xeneize no eludió la pregunta y fue muy claro, poniendo en palabras el sentimiento de compromiso que tiene con el club. “Pienso que voy a estar toda mi vida en deuda con Boca”, dijo sin dudar.

“Así que haga lo que haga, voy a estar en deuda con la gente”, indicó. La inteligente respuesta le pone peso simbólico a su compromiso con Boca, al mismo tiempo que desactiva toda polémica que pudiera surgir tras los dichos del presidente del club.

En su rol de presidente, el 10 repartió la carga tras un difícil año en el que Boca no consiguió ninguno de los objetivos propuestos. En ese sentido consideró que “el equipo todavía le debe títulos a los hinchas”.

Paredes y Riquelme son ídolos indiscutidos del club y, además, tienen el mismo amor por los colores. Por lo tanto lejos de enfrentarse ante esa afirmación, de alguna manera, terminaron coincidiendo.

Qué dijo Paredes sobre el triunfo de Boca ante Riestra

El futbolista analizó la actualidad del equipo luego del primer choque y destacó: “Fuimos muy sólidos y tuvimos la paciencia para ganar. Hicimos un partido inteligente”.

A la vez destacó que la pelota parada fue el recurso que fundamental que guió a Boca por la senda del triunfo. “Es una forma de ganar y ojalá podamos seguir creciendo”, dijo.

Acerca de cómo ve al plantel y la importancia de los jugadores que hay hoy señaló: “Tener jugadores como Ander es muy bueno. Tenemos jugadores como él, el Toto, Milton y Alarcón”.

Por otro lado, destacó que tuvieron “una buena pretemporada” como para que Boca pueda sostener el ritmo y afrontar un año donde no hay mucho más “margen de error”.