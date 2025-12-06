La reacción de Lionel Scaloni al conocer el grupo de Argentina en el Mundial 2026 que sorprendió a todos

Durante la tarde del viernes se realizó el sorteo correspondiente a la primera fase del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Allí se confirmó que la Selección Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, en el sorteo del Mundial 2026. (AP)

Tras conocerse el resultado, Lionel Scaloni, entrenador del conjunto nacional, compartió sus primeras impresiones de cara al desafío de revalidar la corona mundial.

Esto fue lo que dijo Lionel Scaloni tras el sorteo del Mundial 2026

El entrenador analizó a los rivales que le tocaron a la Selección en la primera fase y destacó, en primer lugar, su vínculo con el técnico de Argelia. “Al entrenador de Argelia lo conozco, fue entrenador mío, estuve con él justo antes del sorteo. Me dirigió en la Lazio, es un gran entrenador. Es una buena Selección, con grandes jugadores, un semillero muy grande que nutre a Francia y a otras selecciones”, indicó el director técnico, al evaluar el primer desafío del Grupo J.

Luego, se refirió al nivel de los otros dos seleccionados que completan la zona. “Austria hizo una gran eliminatoria, es un rival difícil también. El más desconocido es Jordania pero no damos nada por descontado, si llegó hasta ahí por algo será. Los partidos hay que jugarlos, no hacer nada antes de tiempo. A priori es un grupo donde tenemos que dar el máximo y poder intentar pasar de ronda”, completó, dejando en claro que nadie tendrá un trato de favorito.

Sorteo Mundial 2026. (AP)

Pensando en lo que podría venir más adelante, Scaloni reconoció que el posible duelo en 16avos de final tampoco será sencillo, ya que Argentina podría cruzarse con un seleccionado de alto nivel. “Si toca con el grupo de España y Uruguay, es un grupo difícil, cruce difícil si es así, pero primero hay que pasar y eso se verá. No hay a dedo, lo que toca, toca. Nos hubiera gustado que sea donde hay más argentinos pero la realidad es que tocó eso y hay que afrontarlo”, expresó sobre el futuro del vigente campeón del mundo.