La prensa británica afirma que Michael Schumacher mostró pequeños progresos físicos: cómo se comunica

Michael Schumacher sufrió un fatal accidente mientras esquiaba el 29 de diciembre de 2013. Desde entonces, ya no fue el de antes y su familia trató de mantener bajo 7 llaves todo lo referido a su estado de salud. No obstante, en más de una oportunidad se ha filtrado información a cuentagotas acerca de cómo se encuentra.

Michael Schumacher y su esposa Corinna (Archivo)

En las últimas horas, un periodista del diario británico Daily Mail aseguró que el legendario campeón de Fórmula 1 habría mostrado “progresos físicos”.

Cómo está hoy Michael Schumacher

Según el periodista Jonathan McEvoy, el expiloto “ya no está postrado en una cama” y “puede comunicarse a través de parpadeos”.

La Ferrari 310B que utilizó Michael Schumacher en 1997 y que hoy disfruta un piloto de 80 años. (AP / Archivo)

De esa información se desprende que estaría desplazándose en silla de ruedas dentro de sus propiedades, aunque no se aclaró si es algo que pueda hacer por sus propios medios.

Según McEvoy, la información fue dada a conocer a por “fuentes cercanas a la familia Schumacher”, cuando se acercó a la residencia que poseen en la urbanización Las Brisas, cerca de Andratx, en la isla de Mallorca.

El alemán tiene 57 años y, se sabe, está bajo cuidados médicos permanentes. Desde hace años su vivienda está adaptada a sus necesidades, siendo prácticamente una clínica domiciliaria. Todo el equipo que lo atiende está coordinado por su esposa Corinna, quien semanas atrás hizo llegar unas profundas palabras a todos sus admiradores mediante una cuenta fan autorizada.

Cómo se comunica Michael Schumacher

Según comunicó el diario The Sun, su comunicación sería “extremadamente limitada”: apenas podría interactuar mediante parpadeos. “Entiende algunas cosas de lo que ocurre a su alrededor, pero probablemente no todas”, señala la prensa británica.

Ralf y Michael Schumacher

Schumacher tuvo una fatal caída mientras esquiaba en Méribel, en los Alpes franceses, el 29 de diciembre de 2013. El golpe le provocó un traumatismo craneoencefálico grave y fue operado de urgencia en el Hospital Universitario de Grenoble para aliviar la presión intracraneal.

Meses después, en 2014, salió del coma y fue trasladado a Suiza, primero a un centro médico en Lausana y luego a su casa en Gland. Su familia ha optado de mantener todo tipo de información en el más estricto silencio. Solo se conocen algunos detalles por comentarios filtrados que, problablemente, su esposa e hijos autoricen difundir.