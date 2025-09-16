Deportes / Copa Libertadores

La IA decidió: cómo sale River vs Palmeiras por Copa Libertadores

La inteligencia artificial se animó a pronosticar un resultado para el partido de ida entre el Millonario y el Verdao.

Ramiro Pérez
Ramiro Pérez

16 de septiembre de 2025,

La IA decidió: cómo sale River vs Palmeiras por Copa Libertadores
River vs Palmeiras por Copa Libertadores.

Es semana de Copa Libertadores y River se enfrenta a Palmeiras en lo que promete ser una de las mejores llaves de toda la edición. El Millonario viene de eliminar a Libertad de Paraguay y los brasileños a Universitario de Perú.

Cómo va a salir River vs Palmeiras, según la inteligencia artificial

El equipo dirigido viene en levantada y el Verdao, a pesar de que muchos hinchas no están contentos con su presente, también está peleando todos los frentes que disputa. Por eso, la paridad de la llave se podría definir como una final anticipada.

Ante esto, se le preguntó a ChatGPT, que se podía esperar del partido y el chatbot arriesgó un resultado para el encuentro de ida que se dará este miércoles a las 21:30 en el Estadio Monumental: "River 1 - 1 Palmeiras. El Millonario puede hacerse fuerte de local y seguramente buscará imponerse con la presión de su gente, pero Palmeiras es un equipo muy ordenado, con jerarquía y acostumbrado a este tipo de instancias, por eso difícilmente se vaya derrotado", justificó.

El estadio de River, el Mâs Monumental
El estadio de River, el Mâs Monumental

Ficha técnica de River vs Palmeiras

  • Ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025
  • Día: Miércoles 17 de septiembre.
  • Hora: 21.30.
  • Estadio: Monumental.
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
La copa Libertadores, el trofeo más importante de la región
La copa Libertadores, el trofeo más importante de la región

Temas Relacionados

MÁS DE Copa Libertadores
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS