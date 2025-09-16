La IA decidió: cómo sale River vs Palmeiras por Copa Libertadores

Es semana de Copa Libertadores y River se enfrenta a Palmeiras en lo que promete ser una de las mejores llaves de toda la edición. El Millonario viene de eliminar a Libertad de Paraguay y los brasileños a Universitario de Perú.

Cómo va a salir River vs Palmeiras, según la inteligencia artificial

El equipo dirigido viene en levantada y el Verdao, a pesar de que muchos hinchas no están contentos con su presente, también está peleando todos los frentes que disputa. Por eso, la paridad de la llave se podría definir como una final anticipada.

Ante esto, se le preguntó a ChatGPT, que se podía esperar del partido y el chatbot arriesgó un resultado para el encuentro de ida que se dará este miércoles a las 21:30 en el Estadio Monumental: "River 1 - 1 Palmeiras. El Millonario puede hacerse fuerte de local y seguramente buscará imponerse con la presión de su gente, pero Palmeiras es un equipo muy ordenado, con jerarquía y acostumbrado a este tipo de instancias, por eso difícilmente se vaya derrotado", justificó.

El estadio de River, el Mâs Monumental

Ficha técnica de River vs Palmeiras

Ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 dela

Día : Miércoles 17 de septiembre.

Hora : 21.30.

Estadio : Monumental.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).