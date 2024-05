La empresaria y tenista Mercedes Paz cuenta su experiencia deportiva

En conversación con el periodista Germán Valdez en el ciclo Tucumán con Todo, la empresaria y tenista, capitana del Seleccionado Nacional de Tenis Femenino, Mercedes Paz, habla de la actualidad del deporte, las grandes promesas del tenis tucumano y las claves del éxito que la llevaron a ser referente nacional. Estos son algunos de los pasajes de la extensa entrevista televisiva:

-En tu época hubo una explosión del tenis. ¿Hoy cómo está?

-” Hoy el tenis argentino va en un camino distinto a la economía argentina. En el mundo preguntan, ¿por qué surgen tantos tenistas en Argentina? A pesar de todas las dificultades: nosotros estamos a, qué sé yo, 12.000 kilómetros de todos los eventos más importantes. Por ejemplo, hoy se está jugando la clasificación de Roland Garros. Bueno, Argentina tiene cuatro tenistas dentro de los 31 primeros del mundo en varones. Tiene ocho dentro de los 100 primeros. Tenés a Báez, a Cerúndolo, a Etcheverry y a Navone, están 31. Y después le sigue la segunda camada, muy buena, que están Pedro Cachín, bueno, me estoy olvidando. En mujeres tenemos tres tenistas dentro de las 100, que cuando empecé todo este ciclo no había ninguna dentro de las 250. O sea, el tenis argentino se reproduce.”

“No tenemos hoy un del Potro, pero bueno, tenemos tres figuras muy jóvenes. O sea, los chicos tienen Seba Báez, 23 años, (Francisco) Cerúndolo, 25. (Martín) Etcheverry tiene 26. (Mariano) Navone el año pasado jugó en las Lomitas, perdió en primera ronda, y hoy está 31 en el mundo. Es una máquina de producir. Yo creo que Argentina tiene muy buenos recursos humanos. Entrenadores de primer nivel, exportamos entrenadores. Hay muchos jugadores extranjeros que tienen como cabeza de equipo a entrenadores argentinos. Los preparadores físicos son excelentes, los kinesiólogos son excelentes. Entonces hoy todo equipo tiene un grupo profesional y vas a ver muchos argentinos viajando con italianos, por ejemplo. Djokovic tenía un argentino dentro de su equipo. Bueno, la verdad que es un fenómeno increíble lo que pasa con el tenis en el mundo y que somos, digamos, muy bien vistos por nuestra escuela.”

- Tucumán ¿qué posibilidades tiene en todo esto?

-” Hoy tenemos un gran precedente. Están los primos Zeitune. Por un lado, Machi Zeitune va a jugar ahora a Roland Garros Junior. Está dentro de los 30 juniors del mundo. Y Gonchi Zeitune acaba de salir de la categoría y, bueno, está intentando el proceso. Es una etapa difícil. Estos dos años para Gonchi van a ser difíciles. Pero bueno, está 1500 con 19 años, o sea que tiene un proceso. Después a nivel mujeres, Emilce Ruiz está en la Universidad de Estados Unidos. Y la (Mariana) Zottoli se está yendo ahora a Estados Unidos. Tener dos jugadoras en la universidad no es poca cosa. Así que apostando a que en el futuro cada vez sea más popular el deporte. Yo creo mucho en el deporte como escuela de vida. Por más que no llegues a ser profesional, pero toda esa preparación, esa disciplina, esa resiliencia, uno la adquiere a través del deporte. Así que siempre trato de instar a que la gente haga deporte. Más allá si llegas a ser profesional, es toda la conducta que te da la vida deportiva. "

- Es resiliencia: perdés, levantate y seguí. Eso quiere decir.

Sí. A ver, yo en teoría estoy acá porque fui exitosa con mi carrera de tenis. Sin embargo, gané un partido más de lo que perdí. Creo que tengo un récord de 527 partidos y gané uno más. Sin embargo, fui 28 del mundo. Imaginate la cantidad de veces que perdí, que aprendí, que reflexioné, que me caí y me volví a levantar. Entonces, después en la vida te pasan cosas, porque a todos nos pasan. Pero uno tiene esa formación de decir, bueno, empiezo de vuelta. Vamos, se va a dar mi semana, se va a dar mi objetivo. Y yo soy de las que creo en eso, en el trabajo, en seguir. O sea, la oportunidad te llega. Vos no sabés cuándo, pero vos tenés que estar preparada porque llegó la oportunidad y es tu momento. Y ahí lo tenés que aprovechar. Pero parece que siempre es tu momento. "

Nadia Podoroska se entrena en Tucumán. La rosarina, semifinalista de Roland Garros 2020, es una jugadora más madura que viene de superar una lesión que la alejó de las canchas por nueve meses .(Prensa AAT) Foto: Prensa AAT

- Ahora estás en otra actividad en la que te va bien. ¿Cómo haces?

-” Yo creo que es creer en uno mismo y es trabajar. Y para mí la pasión es fundamental. Cuando vos le pones tu 100%, difícil que no llegues a lograrlo. Soy de las que creo en eso. Ahora en el tenis estábamos que no dábamos más que el nivel de tenis femenino. Y yo dije, yo quiero ponerlo al tenis femenino en donde nosotros estuvimos, porque podemos. La distancia, la falta de presupuesto, existía en nuestra época. Pero es eso, ¿no? Es creer en uno mismo, trabajar silenciosamente y, bueno, en algún momento se va a dar.”