La confesión de Lautaro Martínez, luego de que el Inter pasara a la final de la Champions League: “No me siento bien”

Lautaro Martínez nunca se rinde. Como todo delantero ha tenido rachas buenas y malas y, en una nueva prueba de fuego en su carrera, su cuerpo le jugó una mala pasada, pero él no se dejó amedrentar.

Este martes, el Inter de Milán dio vuelta un partido para el infarto y le ganó 4 a 3 a Barcelona en una semifinal de Champion League increíble. El club italiano sellaba así su pase a la final y ahí estuvo Martínez, en un contexto físico particular.

El partido de ida terminó con un empate en 3 y una distensión para el “Toro”. En el de vuelta, el argentino abrió el marcador a los 21’ y fue el artífice de un penal que le permitió a su equipo ampliar la ventaja antes del entretiempo. Pero, la lesión siguió ahí todo el tiempo y a eso se refirió el delantero al finalizar el partido.

“Pasé dos días llorando”

Con la prueba superada y el Inter clasificado a la final de la Champios, el delantero se refirió a cómo vivió los días previos a la semifinal, sobre todo en relación a la distensión que sufrió en el partido de ida y que pudo dejarlo afuera del encuentro de este martes.

La molestia en los flexores del muslo izquierdo sigue ahí, pero eso no le impidió tener gran protagonismo en la revancha. No obstante, fiel a su estilo transparente “blanqueó” cómo fue esta última semana.

“Estaba sufriendo, la pierna me molestaba. Pasé dos días llorando en casa, pero no podía perderme el partido de esta noche. Me vendé bien fuerte y salí a la cancha. Así soy, así vivo el fútbol”, dijo el bahiense sin vueltas.

“Lloré mucho después del partido contra el Barcelona, ​​pero le prometí a mi familia que jugaría este”, aseguró. Sin embargo, dejó en claro que fue un esfuerzo especial por la importancia del compromiso y que ahora comienza el trabajo de rehabilitación para estar óptima en la final. “No me siento bien, pero trabajaremos para que mi pierna recupere su fuerza”, indicó.

La final se jugará el sábado 31 de mayo de 2025, en el estadio del Bayern de Múnich, el Allianz Arena. El Inter espera a su rival, que saldrá del cruce entre Arsenal y París Saint Germain.